Самые странные породы кошек
Перечислим породы, которые, по расхожему мнению, считаются самыми странными.
1. Ликой (оборотень)
Новая порода кошек, которая возникла вследствие спонтанной генной мутации обычных, домашних короткошерстных кошек.
Шерсть у них растет "пятнами", создавая видимость небрежности или "голых участков". Ликой похожи на маленьких оборотней и обладают игривым и дружелюбным характером.
Их удивительно развитый ум позволяет запоминать названия предметов и простые команды, некоторые даже утверждают, что кошек породы ликой можно научить приносить предметы, как собак.
Это ласковый, добрый и умный питомец, очень ориентированный на людей, активный и любящий.
2. Эльф
У этих кошек изогнутые назад уши и безволосое тело. Порода получена путем скрещивания сфинксов и американских керлов.
Как и сфинкс, эльфийская кошка на самом деле не полностью лысая. Ее тело может быть покрыто тоненькой шерстью, которая почти незаметна, как на глаз, так и на ощупь.
Отличительная черта характера котиков этой породы – общительность. Это достаточно ласковые животные, которые готовы все время находиться с хозяином, тереться об него, преследовать его на каждом шагу.
3. Мэнкс
Порода кошек, возникшая на острове Мэн. Они спокойны, миролюбивы, послушны, неприхотливы, нуждаются во внимании, а не получая его достаточно, могут обижаться.
Особенность этой породы в полном отсутствии хвоста или его укороченной версии. Мэнксы славятся своим поведением, напоминающим собак.
4. Корат
Фото: wikimedia
Серебристо-голубая шерсть и выразительные зеленые глаза делают эту кошку похожей на мистическое существо.
По внешнему виду порода напоминает русскую голубую кошку, но имеет одинарную, а не двойную шерсть, у нее нет подшерстка.
У коратов тихий, покладистый характер, при этом они умны и обладают недюжинным интеллектом.
5. Манчкин
Фото: wikimedia
Укороченные лапки делают этих кошек похожими на таксу. Коротконогость – результат естественной мутации генов. Манчкины очень подвижны и забавны, несмотря на свои миниатюрные ноги.
В отличие от обычных кошек, которые, чтобы осмотреться, встают на задние лапки, манчкин садится на седалище и крепко упирается хвостом.
6. Кимрик
Это длинношерстный вариант мэнкса, также может быть бесхвостым или с коротким хвостом.
Кимрики терпеливы, дружелюбны и готовы подолгу играть с юными хозяевами.
7. Селкирк-рекс
У них волнистая, мягкая шерсть, напоминающая плюшевые игрушки. Они выглядят очень необычно благодаря своей "кучерявости".
Это одна из самых молодых пород. В становлении породы принимали участие персы, экзоты и британцы.
По характеру кошки очень добрые и позитивные, умные и игривые.
Каждая из этих пород привлекает своей уникальностью и может стать экзотическим компаньоном для любителей чего-то необычного.
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