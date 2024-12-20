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Самые странные породы кошек

Самые странные кошки, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:18 Фото: Instagram/lykoi_piter
В мире существует множество видов кошачьих. Среди них можно встретить весьма необычных и экзотических представителей, которые удивляют своим внешним видом, поведением или происхождением, сообщает Zakon.kz.

Перечислим породы, которые, по расхожему мнению, считаются самыми странными. 

1. Ликой (оборотень)

Новая порода кошек, которая возникла вследствие спонтанной генной мутации обычных, домашних короткошерстных кошек. 

Шерсть у них растет "пятнами", создавая видимость небрежности или "голых участков". Ликой похожи на маленьких оборотней и обладают игривым и дружелюбным характером.

Их удивительно развитый ум позволяет запоминать названия предметов и простые команды, некоторые даже утверждают, что кошек породы ликой можно научить приносить предметы, как собак.

Это ласковый, добрый и умный питомец, очень ориентированный на людей, активный и любящий.

2. Эльф

У этих кошек изогнутые назад уши и безволосое тело. Порода получена путем скрещивания сфинксов и американских керлов.

Как и сфинкс, эльфийская кошка на самом деле не полностью лысая. Ее тело может быть покрыто тоненькой шерстью, которая почти незаметна, как на глаз, так и на ощупь.

Отличительная черта характера котиков этой породы – общительность. Это достаточно ласковые животные, которые готовы все время находиться с хозяином, тереться об него, преследовать его на каждом шагу.

3. Мэнкс

Порода кошек, возникшая на острове Мэн. Они спокойны, миролюбивы, послушны, неприхотливы, нуждаются во внимании, а не получая его достаточно, могут обижаться. 

Особенность этой породы в полном отсутствии хвоста или его укороченной версии. Мэнксы славятся своим поведением, напоминающим собак.

4. Корат

Самые странные кошки, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:18

Фото: wikimedia

Серебристо-голубая шерсть и выразительные зеленые глаза делают эту кошку похожей на мистическое существо.

По внешнему виду порода напоминает русскую голубую кошку, но имеет одинарную, а не двойную шерсть, у нее нет подшерстка.

У коратов тихий, покладистый характер, при этом они умны и обладают недюжинным интеллектом. 

5. Манчкин

Самые странные кошки, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:18

Фото: wikimedia

Укороченные лапки делают этих кошек похожими на таксу. Коротконогость – результат естественной мутации генов. Манчкины очень подвижны и забавны, несмотря на свои миниатюрные ноги.

В отличие от обычных кошек, которые, чтобы осмотреться, встают на задние лапки, манчкин садится на седалище и крепко упирается хвостом.

6. Кимрик

Это длинношерстный вариант мэнкса, также может быть бесхвостым или с коротким хвостом.

Кимрики терпеливы, дружелюбны и готовы подолгу играть с юными хозяевами. 

7. Селкирк-рекс

У них волнистая, мягкая шерсть, напоминающая плюшевые игрушки. Они выглядят очень необычно благодаря своей "кучерявости". 

Это одна из самых молодых пород. В становлении породы принимали участие персы, экзоты и британцы. 

По характеру кошки очень добрые и позитивные, умные и игривые.

Каждая из этих пород привлекает своей уникальностью и может стать экзотическим компаньоном для любителей чего-то необычного. 

Ранее мы рассказывали о том, какие породы кошек самые любвеобильные и верные.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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