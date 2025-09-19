Черноногая и ржавая: самые смертоносные и малоизвестные кошки планеты

Эволюция превратила кошек в практически идеальных охотников. Это касается как львов, тигров и леопардов, так и куда более мелких кошек – безобидных для человека, но смертоносных для своей добычи, сообщает Zakon.kz.

Черноногая кошка

Внешне этот зверек напоминает миниатюрную копию полосатой домашней кошки, ведь черноногая кошка является одним из самых мелких представителей своего семейства. Длина тела взрослой особи составляет 40-50 см, а весит черноногая кошка примерно 1,5-2 кг.

Фото: wikipedia/Jonathan Kriz

Черноногих кошек можно встретить только в трех странах Южной Африки: Ботсване, Намибии и ЮАР. Они обитают в основном на травянистых, кустарниковых или песчаных равнинах (даже в пустынях Калахари и Карру). Небольшие участки травы с высокой плотностью грызунов и птиц являются оптимальным местом для черноногой кошки.

Несмотря на скромные размеры, черноногая кошка считается самой смертоносной среди своих собратьев: наблюдения показали, что в 60% случаев этот зверек настигает свою добычу. Каждую ночь черноногая кошка убивает от 10 до 15 грызунов и мелких птиц. При этом движет ей вовсе не кровожадность – постоянно охотиться черноногие кошки вынуждены из-за ускоренного метаболизма.

Манул

Это дикое животное с очень характерной внешностью – недаром угрюмый манул стал героем смешных видео и многочисленных мемов. Также манула называют палласов кот – в честь немецкого ученого Петра Симона Палласа, который обнаружил манулов во время экспедиции, а в 1776 году составил описание этого вида.

Манулы – одиночки, затворники и территориальные животные. Когда кошки напряжены или расстроены, они издают звук, похожий на бормотание или чириканье, при этом они угрожающе двигают верхней губой. Манулы могут быть агрессивными как с сородичами, так и представителями других видов. Во время охоты они полагаются не на скорость, а на скрытность и точность решающего броска.

Фото: pixabay

Хотя сегодня манулам, по мнению ученых, не грозит вымирание, их среда обитания постепенно исчезает из-за антропогенных факторов. Поэтому зоопарки, в которых содержатся манулы, стараются получать от них потомство.

Сервал

В наши дни этих изящных кошек порой содержат в качестве домашних питомцев – любителям экзотики нравится иметь собственного "мини-гепарда". Эта мода, впрочем, не нова: в Древнем Египте сервалов, как и обычных кошек, приручали для защиты запасов продовольствия от грызунов.

На фоне многих других кошек сервал выделяется очень стройным телосложением, а ноги у него самые длинные в семействе кошачьих относительно размеров тела. Сервал обитает на Севере Африки (в Марокко и Тунисе), поблизости от побережья Средиземного моря, а также на обширных территориях к югу от пустыни Сахара. Этот хищник предпочитает находиться вблизи водно-болотных угодий и на участках с высокой травой, где легко спрятаться в ожидании добычи.

Фото: pixabay

Сервал ведет ночной образ жизни – на поиски пищи он обычно отправляется в сумерках. В меню сервалов входят грызуны, птицы, рептилии, насекомые и лягушки. Эти кошки ловко разрывают норы грызунов, но также могут буквально ловить добычу на лету: сервалы способны подпрыгивать на 2-3 метра в воздух и хватать зазевавшихся птиц. Сервалы прыгают, как лисы, отталкиваясь от земли всеми четырьмя лапами, не сгибая их.

В настоящее время сервалы не относятся к вымирающим или уязвимым видам, но, как сказано в публикации Vokrugsveta.ru, их популяции угрожают сокращение ареала из-за деятельности человека и браконьеров.

Каракал

Из-за роскошных черных кисточек на кончиках ушей и сходства телосложения каракалов ранее считали близкими родственниками рысей, но генетические исследования показали, что их ближайшей родней являются упомянутые выше сервалы и золотые кошки. А вот о назначении ушных кисточек каракалов ученые спорят до сих пор – согласно самой популярной версии, они помогают кошкам общаться друг с другом, подергивая ушами.

Фото: pixabay

Этот вид прекрасно приспособлен к условиям саванны, полупустыни, сухих лесов, безводных холмистых степей и засушливых гор. Каракалы охотятся ночью и поедают любую добычу, которую могут поймать: мангустов, даманов, а порой даже обезьян и небольших копытных. Как и сервалы, они отличаются удивительной прыгучестью и могут подпрыгивать на высоту до 3 метров, чтобы поймать птицу.

Ржавая кошка

В тенистых зарослях лиственных лесов Индии и в туманных тропических лесах Шри-Ланки живет ржавая, или пятнисто-рыжая кошка – самая маленькая из ныне живущих на Земле. Длина ее тела не превышает 48 см, а вес – 1,6 кг. Порой взрослых особей принимают за детенышей леопарда из-за пятнистого окраса и расположения ушей.

Ржавые кошки редко попадаются на глаза людям, так что об их образе жизни и повадках до сих пор известно немногое. Большинство современных наблюдений сделаны с помощью фотоловушек, которые показывают, что этот вид ведет преимущественно ночной образ жизни. Кошки наиболее активны между закатом и восходом солнца и обычно прячутся в пещерах или даже дуплах деревьев в течение дня.

Фото: wikipedia

Несмотря на скромный размер, ржавая кошка – отличный охотник. Она ловит в основном грызунов и птиц, но не отказывается от лягушек, насекомых или ящериц. Охотится кошка в основном на земле, передвигаясь молниеносно, хотя при необходимости может лазать по деревьям.

Материал по теме Зачем кошки на самом деле жуют траву

Ранее был собран топ-6 пород собак для тех, кто не любит много двигаться. Какие питомцы не нарушат вашу тихую и размеренную жизнь, можно прочитать по этой ссылке.