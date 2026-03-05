Иран отрицает причастность к ударам беспилотников по Азербайджану

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади прокомментировал события в Азербайджане, сообщает Zakon.kz.

В интервью AnewZ он заявил, что Исламская Республика "не наносит ударов по соседним странам".

По словам Гарибабади, политика Ирана заключается в нанесении ударов только по военным базам противников, включая Соединенные Штаты и "сионистские режимы".

"Потому что мы с самого начала заявляли: если в регионе есть какие-либо военные базы, используемые для нападения на Иран, мы нанесем по ним удар. Такова наша политика", – сказал он и дополнил, что инцидент должен быть расследован.

5 марта 2026 года Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что беспилотники, запущенные с территории Ирана, проникли на территорию Автономной Республики Нахчыван. Один врезался в здание терминала аэропорта, другой приземлился возле школы в селе Шакарабад. По последним данным, в результате пострадали четыре человека.