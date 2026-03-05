Беспилотник из Ирана попал в аэропорт в Азербайджане

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из Ирана упали в Азербайджане, сообщает Zakon.kz.

МИД Азербайджана заявил, что днем 5 марта по территории Нахчыванской Автономной Республики были осуществлены атаки дронов с территории Исламской Республики Иран, пишет агентство АПА.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта города Нахчывана, другой – возле здания школы в селе Шекерабад. Сообщается, что еще несколько БПЛА упали в других местах. Пострадали два человека.

"Мы решительно осуждаем эти атаки дронов, осуществленные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и пострадали два мирных жителя. Данное нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряженности в регионе. Требуем, чтобы Исламская Республика Иран в кратчайшие сроки прояснила данный вопрос, дала соответствующие объяснения и приняла необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных случаев в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры", – говорится в приведенном тексте заявления МИД.

Посла Ирана вызвали в МИД. Иранской стороне будет вручена соответствующая нота протеста.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что "эти акты нападения не останутся без ответа".

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ на удары США и Израиля Иран нанес удары по Израилю и арабским странам Персидского залива, включая Катар, ОАЭ, Бахрейн и Кувейт.