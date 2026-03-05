Сколько казахстанцев вывезли из зоны конфликта на Ближнем Востоке, рассказали в МИД РК

Министерство иностранных дел Казахстана предоставило актуальные данные об эвакуации соотечественников из зоны конфликта на Ближнем Востоке, передает Zakon.kz.

Согласно официальному сообщению пресс-службы ведомства, опубликованному 5 марта 2026 года, дипломатами проведена масштабная работа по обеспечению безопасности казахстанцев в кризисном регионе.

"По состоянию на сегодняшний день с территории стран Ближнего Востока эвакуированы 2463 гражданина Республики Казахстан", – говорится в сообщении министерства.

Первые рейсы с казахстанцами из стран Ближнего Востока прибыли в аэропорты Астаны и Алматы 3 марта 2026 года.

Ранее КГА опубликовал важную информацию для казахстанцев, находящихся в странах Ближнего Востока. О том, что им нужно и важно знать, – по ссылке.