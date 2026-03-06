В Дубае готовы наказывать за слухи и фейковые видео в соцсетях
Полиция Дубая напомнила на своей странице в Х, что в Объединенных Арабских Эмиратах запрещено распространять слухи, ложную информацию или любой контент, который противоречит официальным заявлениям, а также может вызвать общественную панику или представлять угрозу для общественной безопасности, порядка или здоровья.
"За нарушение закона предусмотрены уголовные наказания, включая тюремное заключение и штрафы в размере не менее 200 тыс. дирхамов ОАЭ", – говорится в сообщении.
Sharing rumors, false information, or any content that contradicts official announcements or that may cause public panic or threaten public safety, order, or health is prohibited.— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) March 3, 2026
Violators may face criminal penalties, including imprisonment and fines of no less than AED 200,000. pic.twitter.com/ey5nSt5isF
Со слов полицейских Дубая, обычное фото для некоторых может стать информацией.
"Не фотографируйте и не распространяйте изображения объектов с охраной или критически важных объектов. Защита таких объектов – это национальная обязанность, которая помогает сохранять безопасность и спокойствие нашего общества", – предупредили в ведомстве.
It may seem like just a photo…— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) March 4, 2026
But to some, it’s information.
Do not photograph or share security or critical sites.
Protecting them is a national responsibility that helps keep our community safe and secure. pic.twitter.com/LUUSghM0vY
4 марта посольство Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах и Генеральное консульство РК в Дубае вновь обратились к казахстанцам, находящимся в странах Ближнего Востока.