#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Мир

В Дубае готовы наказывать за слухи и фейковые видео в соцсетях

Предупреждение полиции Дубая, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 05:30 Фото: unsplash
В ОАЭ ужесточили ответственность за распространение слухов и ложной информации, сообщает Zakon.kz.

Полиция Дубая напомнила на своей странице в Х, что в Объединенных Арабских Эмиратах запрещено распространять слухи, ложную информацию или любой контент, который противоречит официальным заявлениям, а также может вызвать общественную панику или представлять угрозу для общественной безопасности, порядка или здоровья.

"За нарушение закона предусмотрены уголовные наказания, включая тюремное заключение и штрафы в размере не менее 200 тыс. дирхамов ОАЭ", – говорится в сообщении.

Со слов полицейских Дубая, обычное фото для некоторых может стать информацией.

"Не фотографируйте и не распространяйте изображения объектов с охраной или критически важных объектов. Защита таких объектов – это национальная обязанность, которая помогает сохранять безопасность и спокойствие нашего общества", – предупредили в ведомстве.

4 марта посольство Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах и Генеральное консульство РК в Дубае вновь обратились к казахстанцам, находящимся в странах Ближнего Востока.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Видео: Арина Соболенко готовится к новому сезону в Дубай
11:34, 19 декабря 2023
Видео: Арина Соболенко готовится к новому сезону в Дубай
МВД Казахстана обратилось с важной информацией касательно провокаций
20:42, 02 февраля 2026
МВД Казахстана обратилось с важной информацией касательно провокаций
Граждане России бегут в Уральск: казахстанку наказали за фейк
18:08, 12 сентября 2024
Граждане России бегут в Уральск: казахстанку наказали за фейк
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
13:51, Сегодня
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
13:36, Сегодня
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
13:07, Сегодня
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
Владимир Чебурин назначен новым главным тренером "Атырау"
12:47, Сегодня
Владимир Чебурин назначен новым главным тренером "Атырау"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: