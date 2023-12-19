Видео: Арина Соболенко готовится к новому сезону в Дубай

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко проводит подготовку к новому сезону в Дубай (ОАЭ). Чемпионка Australian Open-2023 опубликовала в социальных сетях видео тренировки на пляже, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

"Пляжный день", – подписала видео Соболенко.

Соболенко завершила сезон-2023 на Итоговом чемпионате WTA, который прошел в Канкуне (Мексика). Обыграв первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину, она смогла выйти из группы, но в полуфинале проиграла польке Иге Швёнтек со счетом 3:6, 2:6. Из-за этого поражения она не смогла завершить сезон на первой строчке рейтинга WTA – Швёнтек завоевала в Канкуне титул и вернула себе статус первой ракетки мира.

В сезоне-2023 Соболенко выиграла первый титул на турнире "Большого шлема" (Australian Open) и дебютировала на первой строчке рейтинга WTA. Попутно Арина завоевала титулы на турнирах в Аделаиде и Мадриде.

Ранее Арина Соболенко была признана чемпионкой мира ITF в 2023 году.