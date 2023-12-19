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Видео: Арина Соболенко готовится к новому сезону в Дубай

Арина Соболенко готовится к новому сезону в Дубай Фото: wta
Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко проводит подготовку к новому сезону в Дубай (ОАЭ). Чемпионка Australian Open-2023 опубликовала в социальных сетях видео тренировки на пляже, сообщает Zakon.kz.

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"Пляжный день", – подписала видео Соболенко.

Соболенко завершила сезон-2023 на Итоговом чемпионате WTA, который прошел в Канкуне (Мексика). Обыграв первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину, она смогла выйти из группы, но в полуфинале проиграла польке Иге Швёнтек со счетом 3:6, 2:6. Из-за этого поражения она не смогла завершить сезон на первой строчке рейтинга WTA – Швёнтек завоевала в Канкуне титул и вернула себе статус первой ракетки мира.

В сезоне-2023 Соболенко выиграла первый титул на турнире "Большого шлема" (Australian Open) и дебютировала на первой строчке рейтинга WTA. Попутно Арина завоевала титулы на турнирах в Аделаиде и Мадриде.

Ранее Арина Соболенко была признана чемпионкой мира ITF в 2023 году.

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