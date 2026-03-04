"Сохраняйте спокойствие и будьте на связи": посольство Казахстана в ОАЭ выступило с важным обращением

Посольство Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах и Генеральное консульство РК в Дубае (ОАЭ) вновь обратились к казахстанцам, находящимся в странах Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

Совместное обращение опубликовано сегодня, 4 марта 2026 года, в Instagram диппредставительств.

"Уважаемые граждане Республики Казахстан! Мы понимаем, что для всех наступило непростое время. Просим вас сохранять спокойствие, выдержку и поддерживать друг друга. Все вовлеченные службы предпринимают необходимые меры, чтобы облегчить сложившуюся ситуацию и оказать возможную помощь нашим гражданам". Посольство РК в ОАЭ и Генеральное консульство РК в Дубае

В настоящее время, как следует из обращения, прорабатывается организация ряда эвакуационных рейсов.

"Мы понимаем, что каждый из вас хочет как можно скорее вернуться на Родину. Однако при организации любых вылетов главным приоритетом остается ваша безопасность и безопасность полетов. Просим вас сохранять спокойствие, находиться на связи и ожидать дальнейшей официальной информации. Как только появятся подтвержденные данные, мы незамедлительно сообщим об этом через официальные каналы". Посольство РК в ОАЭ и Генеральное консульство РК в Дубае

Диппредставительства поблагодарили казахстанцев за понимание, терпение и взаимную поддержку.

3 марта 2026 года в аэропорты Астаны и Алматы прибыли первые рейсы с казахстанцами из стран Ближнего Востока. 4 марта в аэропорты Казахстана прибыли новые рейсы с нашими соотечественниками.

Ранее в МИД заявили, что Казахстан не занимает чью-либо сторону в конфликте на Ближнем Востоке и готов предоставить площадку для переговоров по ближневосточному конфликту.