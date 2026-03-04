#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Общество

"Сохраняйте спокойствие и будьте на связи": посольство Казахстана в ОАЭ выступило с важным обращением

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 14:08 Фото: pixabay
Посольство Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах и Генеральное консульство РК в Дубае (ОАЭ) вновь обратились к казахстанцам, находящимся в странах Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

Совместное обращение опубликовано сегодня, 4 марта 2026 года, в Instagram диппредставительств.

"Уважаемые граждане Республики Казахстан! Мы понимаем, что для всех наступило непростое время. Просим вас сохранять спокойствие, выдержку и поддерживать друг друга. Все вовлеченные службы предпринимают необходимые меры, чтобы облегчить сложившуюся ситуацию и оказать возможную помощь нашим гражданам".Посольство РК в ОАЭ и Генеральное консульство РК в Дубае

В настоящее время, как следует из обращения, прорабатывается организация ряда эвакуационных рейсов.

"Мы понимаем, что каждый из вас хочет как можно скорее вернуться на Родину. Однако при организации любых вылетов главным приоритетом остается ваша безопасность и безопасность полетов. Просим вас сохранять спокойствие, находиться на связи и ожидать дальнейшей официальной информации. Как только появятся подтвержденные данные, мы незамедлительно сообщим об этом через официальные каналы".Посольство РК в ОАЭ и Генеральное консульство РК в Дубае

Диппредставительства поблагодарили казахстанцев за понимание, терпение и взаимную поддержку.

Важная информация для казахстанцев, находящихся в странах Ближнего Востока: что нужно знать прямо сейчас

3 марта 2026 года в аэропорты Астаны и Алматы прибыли первые рейсы с казахстанцами из стран Ближнего Востока. 4 марта в аэропорты Казахстана прибыли новые рейсы с нашими соотечественниками.

В МИД ответили, готов ли Казахстан к притоку беженцев

Ранее в МИД заявили, что Казахстан не занимает чью-либо сторону в конфликте на Ближнем Востоке и готов предоставить площадку для переговоров по ближневосточному конфликту.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
