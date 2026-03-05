#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.83
581.5
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.83
581.5
6.42
Мир

Помилованный основатель вебкам-студий покинул колонию на вертолете

Помилованный Даниэль Ажиев покинул колонию на вертолете, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 19:24 Фото: freepik
В Кыргызстане общественный резонанс вызвало освобождение основателя сети вебкам-студий Даниэля Ажиева, который покинул исправительную колонию № 8 в селе Петровка на вертолете, передает Zakon.kz.

Как отмечает издание 24.kg 5 марта 2026 года, в МЧС соседней республики подтвердили факт использования спецтранспорта, уточнив, что борт был арендован частным лицом за 268 тысяч сомов (1,5 млн тенге).

В ведомстве пояснили, что борт не совершал посадку непосредственно на территории зоны.

"Вертолет приземлился и взлетел с площадки, расположенной снаружи учреждения", – сообщили в МЧС.

Кадры со взлетом вертолета вблизи колонии ранее облетели кыргызстанские соцсети. Как выяснилось, Ажиев вышел на свободу досрочно в феврале этого года. Родственники осужденного сообщили местным СМИ, что это стало возможным благодаря помилованию, подписанному президентом Кыргызстана.


Добавим, что осенью 2024 года кыргызстанский суд приговорил Ажиева к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в организации притонов и распространении порнографии. Помимо тюремного срока и конфискации имущества, бизнесмену на два года запретили заниматься предпринимательской деятельностью в КР.

Ранее сообщалось, что двух расклейщиков объявлений об интимных услугах задержали в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Основатель видеохостинга Rumble покинул Евросоюз после ареста Дурова
02:14, 29 августа 2024
Основатель видеохостинга Rumble покинул Евросоюз после ареста Дурова
Вебкам-империя разоблачена: громкое задержание показали силовики в Казахстане и Кыргызстане
10:57, 21 января 2026
Вебкам-империя разоблачена: громкое задержание показали силовики в Казахстане и Кыргызстане
Основателя сетей "Тануки" и "Ерш" объявили в розыск в России
15:41, 16 ноября 2023
Основателя сетей "Тануки" и "Ерш" объявили в розыск в России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В России оценили футбольные навыки Хабиба Нурмагомедова
19:22, Сегодня
В России оценили футбольные навыки Хабиба Нурмагомедова
Решилась судьба "Барыса" в борьбе за плей-офф КХЛ
18:52, Сегодня
Решилась судьба "Барыса" в борьбе за плей-офф КХЛ
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Австрии
18:30, Сегодня
Определились соперники казахстанских дзюдоистов на элитном турнире в Австрии
"Астана" объявила об уходе опытного легионера перед стартом сезона
18:14, Сегодня
"Астана" объявила об уходе опытного легионера перед стартом сезона
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: