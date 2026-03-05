Помилованный основатель вебкам-студий покинул колонию на вертолете

В Кыргызстане общественный резонанс вызвало освобождение основателя сети вебкам-студий Даниэля Ажиева, который покинул исправительную колонию № 8 в селе Петровка на вертолете, передает Zakon.kz.

Как отмечает издание 24.kg 5 марта 2026 года, в МЧС соседней республики подтвердили факт использования спецтранспорта, уточнив, что борт был арендован частным лицом за 268 тысяч сомов (1,5 млн тенге).

В ведомстве пояснили, что борт не совершал посадку непосредственно на территории зоны.

"Вертолет приземлился и взлетел с площадки, расположенной снаружи учреждения", – сообщили в МЧС.

Кадры со взлетом вертолета вблизи колонии ранее облетели кыргызстанские соцсети. Как выяснилось, Ажиев вышел на свободу досрочно в феврале этого года. Родственники осужденного сообщили местным СМИ, что это стало возможным благодаря помилованию, подписанному президентом Кыргызстана.





Добавим, что осенью 2024 года кыргызстанский суд приговорил Ажиева к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в организации притонов и распространении порнографии. Помимо тюремного срока и конфискации имущества, бизнесмену на два года запретили заниматься предпринимательской деятельностью в КР.

