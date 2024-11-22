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Законодательство РК

Мигрантов стали чаще задерживать в вебкам-студиях Казахстана

Секс-работницы, притон, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 04:35 Фото: Zakon.kz
В МВД рассказали о первых задержаниях в салонах боди-массажа и вебкам-студиях. Организация сексуальных услуг за деньги обрела юридически наказуемый статус в сентябре, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, с момента вступления закона в силу было зарегистрировано 10 преступлений по новому составу. Это – ответственность организаторов, не лиц, которые этим занимаются, а организаторов.

"Лица, которые этим занимаются, за это ответственности нет. Такой выходящий за рамки приличия способ зарабатывания денег теперь относят к преступлениям, связанным с торговлей людьми. В эту категорию также входят сексуальная эксплуатация, продажа детей и человеческих органов, а еще принуждение к попрошайничеству".Шинар Кучербаева, зам. начальника управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК
По ее словам, всего с начала нынешнего года в этой сфере зарегистрировано около 200 преступлений. Эксперты встревожены тем, что статистика торговли "живым товаром" в Казахстане устойчиво растет.

По словам Алии Белоносовой, национального координатора Международной организации по миграции в РК, это связано с тем, что все больше и больше людей находятся в миграционных процессах. Так они становятся наиболее уязвимыми к различной эксплуатации и нарушениям их прав.

Ранее 22 ноября 2024 года Мажилис в партнерстве с международной организацией по миграции организовал национальный диалог по вопросам исполнения Закона "О противодействии торговле людьми".

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