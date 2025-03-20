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Происшествия

Двух расклейщиков объявлений об интимных услугах задержали в Астане

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 02:15 Фото: Zakon.kz
В Астане задержали тех, кто расклеивал буклеты с рекламой услуг интимного характера. Ими оказались двое 19-летних молодых людей, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал КТК, обоих взяли с поличным вместе с целой пачкой объявлений. При их помощи любой желающий мог попасть на страницы социальных сетей для выбора девушек легкого поведения.

"Было изъято порядка 100 наклеек с QR-кодами, а также три баннера с запрещенной рекламой. В отношении задержанных проводится досудебное расследование по ч.2 ст. 309 Уголовного кодекса РК. Теперь тем, кто распространял рекламу коммерческого секса, грозит от трех до семи лет тюрьмы. К слову, аккаунт в Instagram, пиаром которого они занимались, сейчас заблокирован. На поимку подозреваемых у полицейских ушло около недели. Напомню, аморальные предложения с откровенными призывами стали появляться на подъездах жилых комплексов столицы в начале марта".Медет Кусманов, старший оперуполномоченный по особо важным делам УБОП ДП г. Астаны

Правоохранитель добавил, что QR-код и адрес, указанные в объявлениях, вели на страницу, где всем желающим предлагалось воспользоваться услугами "самых нежных девочек Казахстана".

Ранее казахстанцев обманули через Telegram на 600 миллионов тенге.

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Аксинья Титова
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