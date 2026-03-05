Женщина жестоко зарезала сожителя из-за его разговоров с телевизором

В России суд приговорил 55-летнюю местную жительницу к девяти годам колонии за то, что она ударила ножом сожителя во время ссоры. Инцидент произошел в Энгельсе, передает Zakon.kz.

Как сообщает "Газета.ру" 5 марта 2026 года, инцидент произошел вечером в поселке Приволжский. Женщина распивала алкоголь с 60-летним сожителем.

Между ними вспыхнул конфликт на почве давних претензий, обвиняемой не нравилось, что мужчина не работает, выпивает и разговаривает с телевизором.



В ходе ссоры она схватила нож и ударила им возлюбленного. Спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, женщине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

