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В Аксу женщина ударила знакомого ножом в грудь

В Аксу женщина ударила знакомого ножом в грудь Фото: pixabay
Жительница Аксу в состоянии алкогольного опьянения ударила знакомого ножом в грудь и убила мужчину. Суд приговорил ее к 12 годам тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в специализированном межрайонном уголовном суде по части 1 статьи 99, "Умышленное убийство". Как рассказали в пресс-службе суда, умысел подсудимой был доказан во время следствия, при этом сама она утверждает, что убивать не хотела, передает Pavlodarnews.

"О прямом умысле на убийство свидетельствует целенаправленное нанесение удара ножом в жизненно важный орган с приложением силы. Преступление относится к категории особо тяжких, за что законом предусмотрено до 15 лет лишения свободы", – сообщают в пресс-службе суда.

При вынесение решения суд учитывал частичное признание вины, как смягчающее обстоятельство, а также непогашенную судимость и состояние алкогольного опьянения, как отягощающие вину факторы. В итоге, подсудимую приговорили к 12 годам тюрьмы.

Ранее в Павлодарском суде присяжные заседатели рассмотрели уголовное дело в отношении жительницы Экибастуза, которая 8 мая этого года ранним утром ударила супруга ножом в грудь. Мужчина получил травму легкого и скончался.

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