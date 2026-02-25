Женщина забила сожителя пультом от телевизора в Петропавловске

В Петропавловске полицейские расследуют гибель 52-летнего местного жителя, которого сожительница до смерти забила пультом от телевизора. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, передает Zakon.kz.

Как пишет Qazaqstan Media, трагедия произошла 7 февраля. Изрядно выпившая парочка, по предварительной версии, поскандалила, и мужчина ударил свою даму сердца. Она не стерпела такой обиды и ответила. Взяла в руки пульт от телевизора и стала наносить удар за ударом по голове своего любовника.

Свидетелем этой сцены стал их 35-летний приятель, который вместе с ними отдыхал в частном доме той самой женщины. После случившегося гость вместе с хозяйкой продолжили веселье. И лишь на следующий день поняли, что избитому пультом от телевизора мужчине нужна медицинская помощь. В больнице за жизнь пострадавшего боролись десять дней, но помочь ему не смогли.

"Полиция проводит досудебное расследование по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 52-летнего жителя Петропавловска. По подозрению задержана 58-летняя женщина. Она водворена в изолятор временного содержания. Ведется следствие", – рассказали 25 февраля 2026 года в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

У пострадавшего была очаговая травма головного мозга, которая и стала причиной его смерти.

