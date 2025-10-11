Жительницу Атырау обвиняют в убийстве сожителя во время ссоры

Фото: Zakon.kz

В соцсетях распространилась информация о том, что во время ссоры жительница Атырау смертельно ранила своего сожителя, сообщает Zakon.kz.

Утверждалось, что между парой произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине удар ножом. Пострадавший умер до приезда скорой помощи. За комментарием редакция Zakon.kz обратилась в пресс-службу ДП Атырауской области.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится комплекс следственных действий. Подозреваемая задержана. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – ответили в полиции. Ранее сообщалось, что девушку-подростка и ее подругу обвиняют в убийстве мамы и 11-летнего брата.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: