Происшествия

Жительницу Атырау обвиняют в убийстве сожителя во время ссоры

жительница Атырау убила сожителя, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 18:22 Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилась информация о том, что во время ссоры жительница Атырау смертельно ранила своего сожителя, сообщает Zakon.kz.

Утверждалось, что между парой произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине удар ножом. Пострадавший умер до приезда скорой помощи.

За комментарием редакция Zakon.kz обратилась в пресс-службу ДП Атырауской области.


"По данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится комплекс следственных действий. Подозреваемая задержана. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – ответили в полиции.

Ранее сообщалось, что девушку-подростка и ее подругу обвиняют в убийстве мамы и 11-летнего брата.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
