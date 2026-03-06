В Узбекистане будут стимулировать заключение брака

С 2027 года молодым семьям, впервые вступившим в брак по достижении обеими сторонами возраста не менее 21 года, государство будет предоставлять дополнительные льготы и другие меры поддержки, сообщает Zakon.kz.

В Узбекистане планируется стимулировать заключения браков среди молодежи, достигшей финансовой самостоятельности и всесторонне подготовленной к созданию семьи.

Оптимальный возраст – 21 год

По статистике, в Узбекистане 40% браков заключаются между молодыми людьми в возрасте 18-19 лет. При этом международные рекомендации определяют 21 год как наиболее оптимальный возраст вступления в брак – когда человек, как правило, достигает финансовой самостоятельности и социальной зрелости.

С 2027 года молодым семьям, впервые вступившим в брак по достижении обеими сторонами возраста не менее 21 года, государство будет предоставлять дополнительные льготы и другие меры поддержки.

При включении данных семей в Социальный реестр увеличат финансовую поддержку. За регистрацию брака не будут брать пошлину.

Кроме того, в законодательстве будут установлены конкретные основания для снижения брачного возраста. Сейчас хокимы имеют право снижать брачный возраст с 18 до 17 лет при наличии уважительных причин в исключительных случаях (беременность, рождение ребенка и объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным).

"Второй шанс" на вуз

С 2026/2027 учебного года беременным студенткам и студентам, воспитывающим ребенка в возрасте до 3 лет, будет предоставляться "второй шанс" на получение высшего образования.

Студенты получат возможность продолжения обучения при условии повторного освоения академической разницы.

Кроме того, для них будет предоставляться дополнительный срок и созданы условия для самостоятельного освоения академической разницы.

Ожидается внедрение возможности дистанционной формы обучения. Планируется увеличить направления по подготовке кадров и квот.

Ранние браки

Власти Узбекистана планируют ввести административную ответственность за призыв к вступлению в брак с несовершеннолетними, а также пропаганду таких браков. Кроме того, там ужесточат ответственность за нарушение законов о брачном возрасте или порядка заключения брака.

Также будут введены гарантии конфиденциальности и защиты информации о женщинах, в отношении которых выявлены данные о ранних браках и беременности в возрасте до 16 лет.