Казахстанцев, состоящих в браке, стало больше

Бюро национальной статистики по итогам переписи населения 2021 года опубликовало тематические сборники по браку и семье, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, численность мужчин и женщин, состоящих в браке, увеличилась с 6,6 млн в 2009 году до 8,2 млн в 2021 году.

"По данным переписи 2021 года, 60,9% населения состояли в браке. Таким образом, численность граждан, состоящих в браке, составила 8,2 млн человек. Из них 9% вступили в повторный брак. Из всего населения 28% – никогда не состояли в браке, 5,3% – вдовы/вдовцы, а остальные 5,8% – разведенные", – говорится в сообщении, опубликованном 20 ноября 2023 года.

Вместе с тем Бюро нацстатистики опубликовало сборники по миграции населения и домашним хозяйствам. Они размещены в разделе "Национальные переписи" – "Перепись 2021" сайта stat.gov.kz.

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