Народная Конституция: брак и семья, материнство, отцовство, детство под защитой государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токев 6 марта 2026 года высказался о роли Конституции в семье, сообщает Zakon.kz.

Об этом Токаев заявил на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню.

По его словам, проект Народной Конституции, вынесенный на республиканский референдум, – это исторический документ, определяющий будущий вектор развития нашего государства.

В условиях обострения ситуации в мире новая Конституция укрепит фундамент нашей независимости и даст новый импульс деятельности всех общественно-политических институтов. Сердцевина проекта новой Конституции – это защита Независимости, Суверенитета, территориальной целостности Казахстана, прав и свобод наших граждан". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что проект нового Основного закона содержит большое количество конкретных социальных норм, которые отсутствуют в большинстве развитых стран. Эти положения усиливают социальный характер нашего государства.

"В Казахстане система социальной поддержки населения получила очень хорошее развитие. Государство безупречно и своевременно выполняет свои обязательства в этой сфере. Существует более ста различных социальных льгот и пособий, многие программы предоставляются бесплатно". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что это реалии сегодняшнего дня. Казахстан должен смотреть в завтрашний день, строить долгосрочные планы.