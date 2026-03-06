Народная Конституция: брак и семья, материнство, отцовство, детство под защитой государства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токев 6 марта 2026 года высказался о роли Конституции в семье, сообщает Zakon.kz.
Об этом Токаев заявил на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню.
По его словам, проект Народной Конституции, вынесенный на республиканский референдум, – это исторический документ, определяющий будущий вектор развития нашего государства.
В условиях обострения ситуации в мире новая Конституция укрепит фундамент нашей независимости и даст новый импульс деятельности всех общественно-политических институтов. Сердцевина проекта новой Конституции – это защита Независимости, Суверенитета, территориальной целостности Казахстана, прав и свобод наших граждан". Касым-Жомарт Токаев
Президент отметил, что проект нового Основного закона содержит большое количество конкретных социальных норм, которые отсутствуют в большинстве развитых стран. Эти положения усиливают социальный характер нашего государства.
"В Казахстане система социальной поддержки населения получила очень хорошее развитие. Государство безупречно и своевременно выполняет свои обязательства в этой сфере. Существует более ста различных социальных льгот и пособий, многие программы предоставляются бесплатно". Касым-Жомарт Токаев
Президент отметил, что это реалии сегодняшнего дня. Казахстан должен смотреть в завтрашний день, строить долгосрочные планы.
"Главное – это улучшение человеческого капитала и формирование нового качества нации. Поэтому следует уделять приоритетное внимание воспитанию ответственных граждан – образованного, трудолюбивого, созидательного поколения. Сегодня во всем мире большое внимание уделяют человеческому капиталу, или качеству человеческих ресурсов. Это требование современной технологической эпохи и важнейшая стратегическая задача для нашей страны. В этом деле исключительная роль, безусловно, принадлежит женщинам". Касым-Жомарт Токаев
