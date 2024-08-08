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Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом

Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 16:20 Фото: Instagram/bruhunova, Instagram/petrosyanevgeny
Молодая супруга 78-летнего известного юмориста Евгения Петросяна впервые дала интервью, в котором рассказала о браке с артистом. Татьяна Брухунова заявила, что именно с ней телеведущий обрел настоящую семью, сообщает Zakon.kz.

В интервью Ксении Князевой блогер уточнила, что не преследовала никакого расчета.

По словам Брухуновой, которые приводит издание "Газета.ru", прожить с человеком 12 лет без чувств невозможно.

"Когда родился Ваган, муж мне признался, что наконец понял, что такое настоящая семья. Я счастлива, что имею к этому непосредственное отношение. Да, у него есть дочь от первого брака, но когда она родилась, ему было 19 лет. В тот момент он был в суперактивной фазе построения карьеры. И по-настоящему оценить масштаб, что ты привел в жизнь нового человека, не мог".Татьяна Брухунова

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Петросян и Брухунова поженились в 2019 году. Юморист старше супруги на 44 года.

В марте 2024 года супруги во второй раз стали родителями. У них родилась дочь.

Девочку назвали Матильда. У комика есть старшая дочь Викторина, которой 55 лет.

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