Последствия удара по школе в Тегеране показал представитель МИД Ирана

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об ударе по учебному заведению в Тегеране, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети Х (бывшая Twitter) он обвинил в этом США и Израиль.

"Как администрация США помогает народу Ирана. Это еще одна начальная школа, школа имени Шахида Хамедани, на площади Нилуфар в Тегеране, ставшая мишенью американо-израильских агрессоров", – написал Багаи.

На видео, опубликованном представителем МИД Ирана, десятки мальчиков расположились в узком коридоре учебного заведения. При этом учебные классы серьезно разрушены: в окнах выбиты стекла, частично разрушены пол, стены и потолок.

How the United States administration is helping the people of Iran!



👇This is another elementary school, Shahid Hamedani School, in Niloufar Sq., Tehran, targeted by the American/Israeli aggressors. pic.twitter.com/Auf0mkVha5 — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 6, 2026

Ранее сообщалось, что Азербайджан эвакуирует дипломатов из Ирана.