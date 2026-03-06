#Референдум-2026
Мир

Последствия удара по школе в Тегеране показал представитель МИД Ирана

Иран опубликовал видео после нападения на начальную школу в Тегеране, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 18:15 Фото: freepik
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об ударе по учебному заведению в Тегеране, сообщает Zakon.kz.

В социальной сети Х (бывшая Twitter) он обвинил в этом США и Израиль.

"Как администрация США помогает народу Ирана. Это еще одна начальная школа, школа имени Шахида Хамедани, на площади Нилуфар в Тегеране, ставшая мишенью американо-израильских агрессоров", – написал Багаи.

На видео, опубликованном представителем МИД Ирана, десятки мальчиков расположились в узком коридоре учебного заведения. При этом учебные классы серьезно разрушены: в окнах выбиты стекла, частично разрушены пол, стены и потолок.

Ранее сообщалось, что Азербайджан эвакуирует дипломатов из Ирана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
