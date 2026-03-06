#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Мир

Азербайджан эвакуирует дипломатов из Ирана

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 14:55 Фото: pixabay
МИД Азербайджана эвакуирует посольство в Тегеране и Генеральное консульство в Тебризе, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем, пишет apa.az 6 марта 2026 года.

Министр добавил, что на фоне происходящих процессов нельзя подвергать жизни людей опасности.

"В настоящее время ведется подготовка к эвакуации посольства и генерального консульства", – заявил глава МИД Азербайджана.

5 марта на территорию Азербайджана упали два дрона – на аэропорт и школу. Дроны, предположительно, выпущены Ираном. Однако страна отрицает причастность. Токаев осудил атаку дронов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Азербайджан решил выслать из страны двух французских дипломатов
01:49, 27 декабря 2023
Азербайджан решил выслать из страны двух французских дипломатов
Иран эвакуирует из Сирии своих дипломатов и военных
10:46, 07 декабря 2024
Иран эвакуирует из Сирии своих дипломатов и военных
Сотни человек, в том числе казахстанцы, эвакуированы из Ирана через Азербайджан
16:02, 17 июня 2025
Сотни человек, в том числе казахстанцы, эвакуированы из Ирана через Азербайджан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Актобе" опубликовал обновлённую форму на сезон 2026
15:23, Сегодня
"Актобе" опубликовал обновлённую форму на сезон 2026
Устроивший драку с Царукяном скандальный боец объединился с нокаутёром против Чимаева
14:53, Сегодня
Устроивший драку с Царукяном скандальный боец объединился с нокаутёром против Чимаева
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
14:07, Сегодня
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
13:51, Сегодня
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: