Азербайджан эвакуирует дипломатов из Ирана

МИД Азербайджана эвакуирует посольство в Тегеране и Генеральное консульство в Тебризе, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем, пишет apa.az 6 марта 2026 года.

Министр добавил, что на фоне происходящих процессов нельзя подвергать жизни людей опасности.

"В настоящее время ведется подготовка к эвакуации посольства и генерального консульства", – заявил глава МИД Азербайджана.

5 марта на территорию Азербайджана упали два дрона – на аэропорт и школу. Дроны, предположительно, выпущены Ираном. Однако страна отрицает причастность. Токаев осудил атаку дронов.