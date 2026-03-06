#Референдум-2026
Мир

Туристы пожаловались на кражу посадочных талонов при вылете из ОАЭ

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2026 04:59 Фото: unsplash
Российские туристы пожаловались, что, когда они пытались улететь из Дубая, другие пассажиры буквально "вырывали из рук" их посадочные документы, рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, после эскалации ситуации на Ближнем Востоке за помощью обратились около 7 тыс. российских туристов.

По словам Осауленко, во время поспешной посадки туристы теряли свои посадочные талоны, что приводило к фиктивной регистрации вылета.

"В системе значилось, что туристы улетели, хотя фактически они остались на месте, что создало серьезную организационную проблему", – сказал он.

РБК обратился за комментарием в "Турпомощь", направил запрос в аэропорт и в Минтуризма Дубая.

Ранее стало известно, что в Дубае через 10 дней могут закончиться свежие продукты.



Аксинья Титова
