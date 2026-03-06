В Дубае через 10 дней могут закончиться свежие продукты

В Дубае свежих продуктов, которые зависят от внешних поставок, осталось примерно на 10 дней. Об этом заявил иностранный эксперт, сообщает Zakon.kz.

Конфликт на Ближнем Востоке нарушил глобальные торговые потоки. В цепочках поставок происходят сбои. Из-за этого не удается своевременно доставлять в Дубай свежие продукты. Оставшиеся запасы продовольствия могут закончиться через 10 дней. Мнением поделился глава крупной логистической компании Германии Штефан Пауль. Его слова опубликовала немецкая газета Heute.

"Последствия затрагивают как морской, так и воздушный транспорт", – подчеркнуло издание.

Отмена рейсов и закрытие аэропортов, возможно, приведут к дефициту товаров первой необходимости в странах Персидского залива, пояснил Пауль. Он также отметил, что доставлять продукты в Дубай можно и сухопутным путем из Саудовской Аравии. Однако – цитата – "имеющихся мощностей для этого вряд ли хватит".

Если кризис затянется надолго, перебои отразятся на ценах и доступности разных товаров в регионе, считает эксперт. По его мнению, самая сложная ситуация может быть с овощами и фруктами.

Ранее одна из ведущих авиакомпаний мира заявила, что приостанавливает все рейсы в Дубай.