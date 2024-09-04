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Туриста из России пытали и убили в Таиланде

Туриста из России пытали и убили в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 10:47 Фото: рixabay
В Пхукете (Таиланд) на улице обнаружили тело туриста из России. Предварительное следствие показало, что его пытали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Thaich8, 3 сентября тело 27-летнего мужчины из Свердловской области нашли прохожие в канаве. На нем обнаружили много ран: на сгибе левой руки и голове, порезы почти до кости на обеих руках. При этом, судя по месту, убили туриста не там: не обнаружены кровь или следы борьбы.

Известно, что погибший прибыл в Таиланд 24 апреля 2024 года в составе группы туристов. Проанализировав характер ран, следователи пришли к выводу, что его пытали. Полиция предполагает, что у мужчины мог случиться конфликт с бандой преступников.

В свою очередь, Shot пишет, что силовики допросили жену погибшего. Женщина утверждает, что у него были серьезные проблемы с психикой. По ее словам, муж ранее говорил о самоубийстве, пытался покончить с собой и даже предлагал ей сделать это вместе. У семейной пары есть маленький ребенок, который сейчас находится с бабушкой в Паттайе.

Расследованием занимается туристическая полиция. Сотрудники пытались отследить место преступления по камерам, но в тот трагический день они не работали.

Между тем в Великобритании арестовали пятерых подростков в возрасте от 12 до 14 лет по подозрению в убийстве 80-летнего пенсионера.

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