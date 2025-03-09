Пассажиры рейса "Актау –Алматы" пожаловались на запах гари: самолет вернулся в аэропорт

Пассажиры рейса KC 868, который должен был улететь из Актау в Алматы 8 марта 2025 года, рассказали в соцсетях о том, что борт вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за запаха гари в салоне, сообщает Zakon.kz.

По словам пассажиров, в салоне спустя 20 минут после взлета начались перебои с электричеством, затем раздался страшный гул и появился запах гари.

"Стюардессы заметно нервничали, бегали туда-сюда, но люди сидели тихо, просто смотрели друг на друга и не понимали, что происходит. И вот голос командира: "У нас отказал двигатель, возвращаемся в Актау". Самолет резко пошел вниз, начало потряхивать. 700 метров... Скорость и высота падали, а аэропорт все еще не был виден. И вдруг хруст... Кто-то молился, кто-то просто сидел, пытаясь не думать о худшем. Когда мы наконец коснулись земли, в салоне раздались слезы и облегчение", – сообщают пассажиры в соцсетях.

В авиакомпании Air Astana на запрос Zakon.kz. подтвердили информацию и пояснили, что экипаж отреагировал на техническое предупреждение о низком уровне масла в двигателе №1.

"После этого пилоты отключили двигатель в соответствии со стандартными процедурами. Самолет благополучно приземлился в Актау. Пассажиры были вывезены на резервном самолете группы компаний", – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

8 января 2025 года самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс КС915 по маршруту Алматы – Анталья, был вынужден совершить посадку в аэропорту Актау. Причиной стала неисправность предохранительного клапана топливной системы центрального бака.