#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
494.84
537.4
5.58
Происшествия

Пассажиры рейса "Актау –Алматы" пожаловались на запах гари: самолет вернулся в аэропорт

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 13:12 Фото: Zakon.kz
Пассажиры рейса KC 868, который должен был улететь из Актау в Алматы 8 марта 2025 года, рассказали в соцсетях о том, что борт вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за запаха гари в салоне, сообщает Zakon.kz.

По словам пассажиров, в салоне спустя 20 минут после взлета начались перебои с электричеством, затем раздался страшный гул и появился запах гари.

"Стюардессы заметно нервничали, бегали туда-сюда, но люди сидели тихо, просто смотрели друг на друга и не понимали, что происходит. И вот голос командира: "У нас отказал двигатель, возвращаемся в Актау". Самолет резко пошел вниз, начало потряхивать. 700 метров... Скорость и высота падали, а аэропорт все еще не был виден. И вдруг хруст... Кто-то молился, кто-то просто сидел, пытаясь не думать о худшем. Когда мы наконец коснулись земли, в салоне раздались слезы и облегчение", – сообщают пассажиры в соцсетях.

В авиакомпании Air Astana на запрос Zakon.kz. подтвердили информацию и пояснили, что экипаж отреагировал на техническое предупреждение о низком уровне масла в двигателе №1.

"После этого пилоты отключили двигатель в соответствии со стандартными процедурами. Самолет благополучно приземлился в Актау. Пассажиры были вывезены на резервном самолете группы компаний", – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

8 января 2025 года самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс КС915 по маршруту Алматы – Анталья, был вынужден совершить посадку в аэропорту Актау. Причиной стала неисправность предохранительного клапана топливной системы центрального бака.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Захват заложницы в аэропорту Алматы: в отношении подозреваемого возбудили три уголовных дела
Происшествия
13:27, Сегодня
Захват заложницы в аэропорту Алматы: в отношении подозреваемого возбудили три уголовных дела
12 гранат и более 3000 боеприпасов изъяли у казахстанцев за три дня
Происшествия
12:22, Сегодня
12 гранат и более 3000 боеприпасов изъяли у казахстанцев за три дня
Большой дом и автомобиль уничтожил огонь за считаные минуты в Шымкенте
Происшествия
11:32, Сегодня
Большой дом и автомобиль уничтожил огонь за считаные минуты в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: