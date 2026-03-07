После падения ракеты Турция обратилась к Ирану

Глава МИД Турции Хакан Фидан сделал официальное заявление. Он обратился к Ирану после падения ракеты на турецкой территории, посоветовав Тегерану "быть внимательным", сообщает Zakon.kz.

Политик сказал, что Анкара не поведется на провокации, поскольку "знает, как выглядит втягивание в войну". Министр также уточнил, что проблем с защитой воздушного пространства Турции нет.

"Мы обсудили эту тему с иранскими коллегами и сказали, что если это "заблудившаяся" ракета – то это другое дело, но если речь идет о повторении инцидента, то советуем вам быть внимательными. Пусть никто в Иране не идет на авантюры", – предупредил Фидан.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом на фоне напряженности в регионе.