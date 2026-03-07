#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
493.85
571.78
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
493.85
571.78
6.25
Мир

После падения ракеты Турция обратилась к Ирану

после падения ракеты Турция обратилась к Ирану, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2026 00:19 Фото: freepik
Глава МИД Турции Хакан Фидан сделал официальное заявление. Он обратился к Ирану после падения ракеты на турецкой территории, посоветовав Тегерану "быть внимательным", сообщает Zakon.kz.

Политик сказал, что Анкара не поведется на провокации, поскольку "знает, как выглядит втягивание в войну". Министр также уточнил, что проблем с защитой воздушного пространства Турции нет.

"Мы обсудили эту тему с иранскими коллегами и сказали, что если это "заблудившаяся" ракета – то это другое дело, но если речь идет о повторении инцидента, то советуем вам быть внимательными. Пусть никто в Иране не идет на авантюры", – предупредил Фидан.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом на фоне напряженности в регионе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Турция осудила акцию с сожжением Корана в Швеции
20:57, 28 июня 2023
Турция осудила акцию с сожжением Корана в Швеции
Ситуация в Украине: Зеленский принял главу МИД Турции, Лукашенко сделал ряд громких заявлений
20:43, 25 августа 2023
Ситуация в Украине: Зеленский принял главу МИД Турции, Лукашенко сделал ряд громких заявлений
Турция ждет от Швеции действий по недопущению осквернения Корана
23:32, 30 июля 2023
Турция ждет от Швеции действий по недопущению осквернения Корана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Овечкин вновь не набрал очков за "Вашингтон"
01:17, 08 марта 2026
Овечкин вновь не набрал очков за "Вашингтон"
Наставник "Ордабасы" нашёл оправдание потере очков в первом туре КПЛ-2026
00:46, 08 марта 2026
Наставник "Ордабасы" нашёл оправдание потере очков в первом туре КПЛ-2026
Вторая ракетка Казахстана заявилась на "пятисотник" в США, который пропускает Рыбакина
00:24, 08 марта 2026
Вторая ракетка Казахстана заявилась на "пятисотник" в США, который пропускает Рыбакина
Клуб казахстанского миллиардера оступился в матче первого дивизиона чемпионата Англии
23:49, 07 марта 2026
Клуб казахстанского миллиардера оступился в матче первого дивизиона чемпионата Англии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: