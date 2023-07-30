Турция ждет от Швеции действий по недопущению осквернения Корана

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил о том, что Турция ожидает от Швеции конкретных шагов по недопущению акций, направленных на осквернение священного для мусульман Корана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, Фидан заявил об этом в телефонном разговоре со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом.

"Было подчеркнуто, что продолжение подобных акций под прикрытием свободы волеизъявления является недопустимым, и отмечено, что от правительства Швеции ожидают конкретных шагов по их недопущению в дальнейшем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что главы МИД двух стран также обсудили вопрос членства Швеции в НАТО. В Анкаре ранее неоднократно заявляли, что ждут от Стокгольма выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, что предусмотрено подписанным странами меморандумом.

Власти Турции крайне резко реагируют на проводимые в странах Европы, в частности, Дании и Швеции, акции по осквернению Корана.

11 июля полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. После этого сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемой в Швеции акции.

В этот же день стало известно, что в ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг.



20 июля в Багдаде начались массовые протесты около здания посольства Швеции. Поводом стало очередное разрешение полиции на проведение акции с сожжением Корана, которое было выдано 19 июля.

После этого Багдад принял решение выслать посла Швеции из Ирака и отозвать временного поверенного в делах страны в Стокгольме.

23 июля акция с сожжением Корана прошла в Дании у посольства Ирака.

25 июля активисты из радикальной группировки "Датские патриоты" сожгли Коран перед посольствами Египта и Турции в Копенгагене.