Казахстан и Турция: что обсудили главы МИД на фоне напряженности в регионе

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы министры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и возможные пути ее деэскалации. Турецкая сторона выразила серьезную обеспокоенность в связи с военными атаками по территориям Турции и Азербайджана.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему наращиванию торгово-экономических отношений между двумя странами.

По итогам беседы была достигнута договоренность о проведении встречи на уровне министерств иностранных дел и транспорта двух государств.

Ранее МИД настоятельно рекомендовал казахстанцам до прекращения активных боевых действий и нормализации обстановки воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока.