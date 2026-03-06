#Референдум-2026
Политика

Казахстан и Турция: что обсудили главы МИД на фоне напряженности в регионе

главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Турции обсудили ситуацию в регионе, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 20:40 Фото: Акорда
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы министры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и возможные пути ее деэскалации. Турецкая сторона выразила серьезную обеспокоенность в связи с военными атаками по территориям Турции и Азербайджана.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему наращиванию торгово-экономических отношений между двумя странами.

По итогам беседы была достигнута договоренность о проведении встречи на уровне министерств иностранных дел и транспорта двух государств.

Ранее МИД настоятельно рекомендовал казахстанцам до прекращения активных боевых действий и нормализации обстановки воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
