Сразу три редких "предвестника катастроф" выбросило на берег: что говорят ученые

Необычные случаи заинтересовали ученых – за короткое время на берег выбросило сразу три рыбы Cудного дня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет LADbible, в конце февраля на побережье курортного Кабо-Сан-Лукаса в Мексике заметили две редко встречающиеся глубоководные рыбы – сельдяных королей, что вызвало беспокойство из-за легенд, связанных с ними.

Согласно японской мифологии, эти рыбы, которые могут вырастать до 9 метров в длину, посылаются морскими богами в качестве посланников перед надвигающимися катастрофами. Предания гласят, что эти рыбы, как правило, являются предвестниками стихийных бедствий, таких как землетрясения или цунами.

На опубликованном в Сети видео туристы самоотверженно кинулись помогать рыбине и столкнули ее в воду. При этом недалеко на мелководье плескалась еще одна. Отмечается, что увидеть даже одну такую рыбу – крайне редкое явление. А встретить двух в одном месте – почти неслыханно. За последние несколько сотен лет вдоль этого побережья было зафиксировано лишь несколько случаев наблюдения этой рыбы.

"Два 6-9-метровых сельдяных короля неожиданно появились на пляже в Кабо? Это не просто редкость, это статистически абсурдно. Обычно они обитают на глубине 900 метров, где кромешная тьма и нет никаких волнений", – отметил один из комментаторов.

При этом пользователи высказали надежду, что катастрофы можно будет избежать, раз рыбу столкнули обратно в воду.

Позже стало известно, что в начале марта на пляже во Вьетнаме нашли еще одну особь рыбы Судного дня. Американский биолог Стефан Бернс выразил обеспокоенность по этому поводу.

"Сейчас это очень похоже на многочисленные случаи обнаружения сельдяных королей перед Великим землетрясением Тохоку магнитудой 9,1 в Японии в 2011 году и мегаземлетрясением на Камчатке магнитудой 8,8 в 2025 году..." – приводит АиФ слова Бернса.

Он объяснил, что сельдяные короли очень чувствительны к электрическим полям окружающей среды, и существует теория, что электромагнитные сигналы, предшествующие мощным землетрясениям, выталкивают их из глубин, что приводит к их гибели.

"Тот факт, что эти величественные гиганты выбросились на берег в день чрезвычайно важного Великого соединения Сатурна и Нептуна (20 февраля. – Прим. ред.), является весьма синхронным, и теперь предупреждение о сильных землетрясениях для Центральной Америки, Америки и западного побережья США является разумным шагом, при этом Мексика является наиболее опасным регионом на ближайшие несколько месяцев..." – считает биолог.

Морской эколог, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников, комментируя этот инцидент, подтвердил чувствительность сельдяных королей к электромагнитным колебаниям среды обитания.

"У этих рыб очень длинная и крайне чувствительная боковая линия, позволяющая очень детально воспринимать электромагнитные колебания среды обитания. Благодаря боковой линии они хорошо ориентируются среди течений. Это позволяет им избегать тех потоков, которые могут вынести их на поверхность. Однако, если в каких-то районах моря есть сильное техногенное влияние электромагнитного излучения на толщу вод, это сбивает сельдяных королей с толку, и некоторые из них все же попадают в такие потоки и оказываются на поверхности. А там ходят ветровые волны, в том числе штормовые, способные выносить их на берег. Можно предположить, что и сейсмические колебания эти рыбы ощущают достаточно тонко. Однако, как показали исследования японских ученых, прямой связи между тем, что эти рыбы оказываются у поверхности, а затем и на берегу, и зарождающимися землетрясениями установить не удалось", – отметил специалист.

Сапожников добавил, что эта рыба плавает не горизонтально, как многие другие, а в наклонном положении, головой кверху.

"Иногда она встречается в стаях сельди, предположительно, питаясь ими. Поэтому, попадая в уловы вместе с этими сельдями, исторически получила прозвище сельдяного короля – за размеры и внешность. Живут сельдяные короли относительно глубоко, метров до 500-700, но иногда и несколько глубже. Охотятся на планктон, но движутся при этом крайне неторопливо. Часто сами становятся добычей акул и других хищных рыб, об этом говорят укусы на телах тех королей, которые очутились на берегу, будучи вынесенными прибоем", – рассказал эксперт.

Ранее рыба Судного дня появлялась у берегов Австралии.