Мир

Гигантская рыба Судного дня всплыла у берегов Австралии: ее считают вестником катастроф

океан, рыба, судный день, катастрофы , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 00:39 Фото: pixabay
В австралийской Тасмании на берег выбросило редкую глубоководную рыбу – трехметрового ремнезуба, которого в народе называют "рыбой Судного дня", сообщает Zakon.kz.

Обнаружение необычного морского обитателя в городе Пингвин подтвердило издание The Guardian.

По словам профессора-ихтиолога Кулума Брауна из Университета Маккуори, найденный экземпляр, вероятно, является одним из крупнейших представителей своего вида. Ученый уточнил, что ремнезубы отличаются вытянутым, лентообразным телом и непрерывным спинным плавником. На поверхность они поднимаются крайне редко, обычно только тогда, когда ослаблены или находятся при смерти.

Браун отметил, что эти глубоководные рыбы могут вырастать до восьми-девяти метров, однако из-за того, что обитают на глубине от 200 до 1500 метров, увидеть их в природе удается нечасто. Он также напомнил, что в японских легендах ремнезуб считался "вестником дворца морского божества" и ассоциировался с приближением природных катастроф, таких как землетрясения или цунами.

А ранее сообщалось, что ученые разгадали тайну роста древних болот.

Айсулу Омарова
