Рыбу – предвестника "Судного дня" выбросило на берег Канарских островов

Необычное событие произошло еще 10 февраля, но известно о нем стало позднее благодаря соцсетям.

Так, купающиеся заметили необычную рыбу с длинным змееобразным телом. Она оказалась на мелководье и смогла выбраться на сушу. Это событие было зафиксировано на видео. В кадре видно, как мужчина берет сельдяного короля в руки и позирует с ним. После этого он помогает рыбе вернуться в воду.

Beachgoers were shocked to find a rarely seen oarfish swimming in the shallow waters of Mexico.



'We redirected it three times out to the water, but it came back each time'



Oarfish are deep-water fish that have been known to grow up to 36 feet long, and are rarely spotted in… pic.twitter.com/hpDQHOdOA1