Редких рыб, предвещающих бедствия, выбросило на берег в Австралии

В Австралии и Новой Зеландии за неделю на берег выбросило трех сельдяных королей, – редких глубоководных рыб, появление которых, как считается, предвещает катаклизмы, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, первую рыбу обнаружила в понедельник, 2 июня, жительница острова Тасмания, когда гуляла с собакой на пляже Оушен-Бич. Она сообщила о находке властям, после чего сельдяного короля передали ученым для исследования.

Позже еще одну рыбу того же вида нашли у деревни Арамоана на Южном острове в Новой Зеландии. В четверг, 5 июня, сельдяного короля обнаружили на пляже около города Крайстчерч к северу от Арамоаны. Оба экземпляра были без голов. Ученые заявили, что появление сразу трех сельдяных королей в соседних странах никак не связано между собой.

Куратор коллекции рыб Национального музея Те-Папа-Тонгарева Эндрю Стюарт заявил, что за все время наблюдений у берегов Новой Зеландии замечали не более 20 сельдяных королей.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть неподтвержденные сообщения об особях длиной до 15 метров. Большую часть жизни сельдяные короли проводят на глубине более 900 метров.

🚨🔴OARFISH: Rare deep sea "Doomsday" fish comes to the surface in the last 2 days...Be Alert Be Ready. pic.twitter.com/0K8HE0wwWK — THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) June 4, 2025

Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на пляжи страны вынесло около двух десятков сельдяных королей. Их видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году. В результате эта рыба заработала репутацию предвестника катаклизмов. Связь между землетрясениями и появлением сельдяных королей на поверхности не подтверждена учеными.

Ранее сообщалось, что туристы со всего мира массово отказываются от поездок в Японию из-за пугающего пророчества в популярном комиксе Рё Тацуки "Будущее, которое я видел".