Редких рыб, предвещающих бедствия, выбросило на берег в Австралии

По информации The Guardian, первую рыбу обнаружила в понедельник, 2 июня, жительница острова Тасмания, когда гуляла с собакой на пляже Оушен-Бич. Она сообщила о находке властям, после чего сельдяного короля передали ученым для исследования.

Позже еще одну рыбу того же вида нашли у деревни Арамоана на Южном острове в Новой Зеландии. В четверг, 5 июня, сельдяного короля обнаружили на пляже около города Крайстчерч к северу от Арамоаны. Оба экземпляра были без голов. Ученые заявили, что появление сразу трех сельдяных королей в соседних странах никак не связано между собой.

Куратор коллекции рыб Национального музея Те-Папа-Тонгарева Эндрю Стюарт заявил, что за все время наблюдений у берегов Новой Зеландии замечали не более 20 сельдяных королей.

🚨🔴OARFISH: Rare deep sea "Doomsday" fish comes to the surface in the last 2 days...Be Alert Be Ready. pic.twitter.com/0K8HE0wwWK