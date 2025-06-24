Трампа выдвинули на Нобелевскую премию за мир между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира за участие в мирном урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, сообщает Zakon.kz.

С инициативой выступил американский конгрессмен-республиканец Бадди Картер, 24 июня сообщает Fox News.

В официальном письме, адресованном главе Норвежского Нобелевского комитета Йоргену Ватне Фридне, Картер подчеркнул "экстраординарную и историческую роль" Трампа в остановке вооруженного конфликта и предотвращении распространения ядерного оружия в регионе.

"Несколько недель назад мир находился на пороге масштабной региональной войны. Однако в этот критический момент президент Трамп проявил решимость и силу, чтобы добиться рамочного соглашения о прекращении огня, остановив боевые действия", – говорится в обращении.

Картер считает, что именно действия Трампа позволили заключить, как он выразился, "казавшееся невозможным" соглашение между двумя противостоящими сторонами. По его мнению, инициатива президента не только сняла напряженность на Ближнем Востоке, но и "сохранила тысячи, а возможно, и миллионы жизней".

Ранее с аналогичной инициативой о номинировании Дональда Трампа на премию мира выступило правительство Пакистана.

24 июня 2025 года появилась информация о прекращении огня между Израилем и Ираном. Что об этом известно – в обзоре Zakon.kz.

