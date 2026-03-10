#Референдум-2026
Мир

Назван богатейший акушер-гинеколог, ставший миллиардером

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 04:30 Фото: unsplash
На днях Forbes опубликовал новый список богатейших людей мира. В рейтинг вошел человек, который смог сколотить состояние на медицине. Бывший главный акушер-гинеколог Москвы и действующий академик РАН Марк Курцер присоединился к миллиардерам, сообщает Zakon.kz.

По оценке Forbes, его капитал достиг 1,3 млрд долларов. Так, 68-летний врач стал первым в России миллиардером, сделавшим состояние на медицине.

Курцер – генеральный директор и основной владелец "МД Медикал Груп". Это одна из крупнейших частных медицинских компаний в России, известная под брендом "Мать и дитя".

С прошлого года стоимость акции на Московской бирже выросла почти на 45%, до 1475 рублей. Весь пакет акций Курцера оценивается в 75,2 млрд рублей.

Помимо "МД Медикал Груп" у Курцера есть доли в биотехнологической компании "АйВиФарма", разрабатывающей лекарства для репродукции человека, медицинском онлайн-сервисе "Доктис", медико-генетической лаборатории "Эвоген" и других компаний.

Ранее стало известно, что громкий скандал разразился в Японии из-за ареста режиссера телеканала.

Аксинья Титова
