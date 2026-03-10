Назван богатейший акушер-гинеколог, ставший миллиардером
По оценке Forbes, его капитал достиг 1,3 млрд долларов. Так, 68-летний врач стал первым в России миллиардером, сделавшим состояние на медицине.
Курцер – генеральный директор и основной владелец "МД Медикал Груп". Это одна из крупнейших частных медицинских компаний в России, известная под брендом "Мать и дитя".
С прошлого года стоимость акции на Московской бирже выросла почти на 45%, до 1475 рублей. Весь пакет акций Курцера оценивается в 75,2 млрд рублей.
Помимо "МД Медикал Груп" у Курцера есть доли в биотехнологической компании "АйВиФарма", разрабатывающей лекарства для репродукции человека, медицинском онлайн-сервисе "Доктис", медико-генетической лаборатории "Эвоген" и других компаний.
