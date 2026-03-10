Громкий скандал разразился в Японии из-за ареста режиссера телеканала

Полиция Токио арестовала режиссера японской общественной телерадиокомпании NHK по подозрению в сексуальном нападении на женщину в районе Сибуя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Japan Times со ссылкой на данные полицейского управления Токио и полицейского участка Сибуя, подозреваемым является Кэнсукэ Накамото – главный режиссер спортивных новостных программ вещателя. Накамото частично отрицает обвинения, заявляя, что не удерживал женщину за руки и не угрожал ей.

По версии следствия, подозреваемый завел женщину около 20 лет, которая шла по улице в районе Сибуя, в расположенное поблизости многоэтажное здание и напал на нее около 14:15 4 января.

Правоохранители утверждают, что 50-летний Накамото угрожал потерпевшей, заявив, что у него есть опасный предмет. После нападения на лестничной площадке здания он, предположительно, скрылся на велосипеде в сторону своего рабочего места в районе Сибуя.

На его смартфоне были обнаружены видео и фотографии, на которых подозреваемый совершает непристойные действия с другими женщинами. Полиция проводит детальное расследование.

В заявлении NHK говорится, что арест сотрудника вызывает глубокое сожаление. Компания принесла искренние извинения пострадавшей и зрителям.

