#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Мир

Громкий скандал разразился в Японии из-за ареста режиссера телеканала

громкий скандал разразился в Японии из-за ареста директора телеканала, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 00:30 Фото: freepik
Полиция Токио арестовала режиссера японской общественной телерадиокомпании NHK по подозрению в сексуальном нападении на женщину в районе Сибуя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Japan Times со ссылкой на данные полицейского управления Токио и полицейского участка Сибуя, подозреваемым является Кэнсукэ Накамото – главный режиссер спортивных новостных программ вещателя. Накамото частично отрицает обвинения, заявляя, что не удерживал женщину за руки и не угрожал ей.

По версии следствия, подозреваемый завел женщину около 20 лет, которая шла по улице в районе Сибуя, в расположенное поблизости многоэтажное здание и напал на нее около 14:15 4 января.

Правоохранители утверждают, что 50-летний Накамото угрожал потерпевшей, заявив, что у него есть опасный предмет. После нападения на лестничной площадке здания он, предположительно, скрылся на велосипеде в сторону своего рабочего места в районе Сибуя.

На его смартфоне были обнаружены видео и фотографии, на которых подозреваемый совершает непристойные действия с другими женщинами. Полиция проводит детальное расследование.

В заявлении NHK говорится, что арест сотрудника вызывает глубокое сожаление. Компания принесла искренние извинения пострадавшей и зрителям.

Ранее казахстанка обвинила экс-супруга в насилии над приемной дочерью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Стоматолога обвинили в сексуальном насилии над пациентами и сотрудниками в Бразилии
22:11, 25 марта 2025
Стоматолога обвинили в сексуальном насилии над пациентами и сотрудниками в Бразилии
Как скандал с режиссером повлиял на брак Лайвли и Рейнольдса
01:55, 25 декабря 2024
Как скандал с режиссером повлиял на брак Лайвли и Рейнольдса
Японский таксист сбил голубя и попал под арест
14:28, 06 декабря 2023
Японский таксист сбил голубя и попал под арест
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: