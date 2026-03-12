#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Мир

Новый верховный лидер Ирана был ранен

новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 11:01 Фото: wikimedia
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был ранен в первый день бомбардировок со стороны США и Израиля. Он получил перелом стопы и другие незначительные травмы, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Помимо травмы ноги, у 56-летнего Хаменеи синяк под глазом и небольшие рваные раны на лице.

Посол Ирана на Кипре Алиреза Салариан заявил в среду, 11 марта, что Хаменеи получил ранения в результате того же авиаудара, в котором погиб его отец, покойный верховный лидер аятолла Али Хаменеи, а также пять других членов его семьи.

По словам Салариана, Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике с момента объявления о его назначении на высший государственный пост из-за травм.

В свою очередь, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что новый верховный лидер Ирана ранен, но чувствует себя хорошо.

Али Хаменеи, правивший Ираном 37 лет и сменивший аятоллу Рухоллу Хомейни, возглавившего революцию 1979 года, был убит в результате американо-израильского удара по Тегерану 28 февраля. 4 марта появилась неофициальная информация, что новым верховным лидером Ирана стал сын погибшего Моджтаба. 8 марта его официально назвали преемником отца. Израильские военные между тем пригрозили убить любого преемника Хаменеи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Верховный лидер Ирана погиб
06:37, 01 марта 2026
Верховный лидер Ирана погиб
Сын Али Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана
09:25, 04 марта 2026
Сын Али Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана
Ударами была разрушена резиденция верховного лидера Ирана – СМИ
19:24, 28 февраля 2026
Ударами была разрушена резиденция верховного лидера Ирана – СМИ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
23:42, 12 марта 2026
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
23:29, 12 марта 2026
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
23:15, 12 марта 2026
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
"Просто отстой": топовый американский файтер раскритиковал турнир UFC в Белом доме
22:46, 12 марта 2026
"Просто отстой": топовый американский файтер раскритиковал турнир UFC в Белом доме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: