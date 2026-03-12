Новый верховный лидер Ирана был ранен

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был ранен в первый день бомбардировок со стороны США и Израиля. Он получил перелом стопы и другие незначительные травмы, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Помимо травмы ноги, у 56-летнего Хаменеи синяк под глазом и небольшие рваные раны на лице.

Посол Ирана на Кипре Алиреза Салариан заявил в среду, 11 марта, что Хаменеи получил ранения в результате того же авиаудара, в котором погиб его отец, покойный верховный лидер аятолла Али Хаменеи, а также пять других членов его семьи.

По словам Салариана, Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике с момента объявления о его назначении на высший государственный пост из-за травм.

В свою очередь, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что новый верховный лидер Ирана ранен, но чувствует себя хорошо.

Али Хаменеи, правивший Ираном 37 лет и сменивший аятоллу Рухоллу Хомейни, возглавившего революцию 1979 года, был убит в результате американо-израильского удара по Тегерану 28 февраля. 4 марта появилась неофициальная информация, что новым верховным лидером Ирана стал сын погибшего Моджтаба. 8 марта его официально назвали преемником отца. Израильские военные между тем пригрозили убить любого преемника Хаменеи.