Стрелок в синагоге: в США вводят экстренные меры безопасности

В американском штате Мичиган мужчина протаранил на автомобиле здание синагоги Храм Израиля, где также находится школа, и открыл огонь, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в федеральных правоохранительных органах.

"Нам известно об инциденте, связанном с безопасностью, в Храм Израиля. На месте работают правоохранительные органы. Наши еврейские организации в настоящее время находятся в режиме превентивной изоляции. Мы просим членов общины пока держаться подальше от этого района", – говорится в сообщении Еврейской федерации Детройта.

Центр раннего развития при Храме Израиля – это учреждение, включающее детский сад, дошкольную группу и центр дневного ухода за детьми.

Из-за произошедшего школы Bloomfield Hills Schools были переведены в режим повышенной безопасности ("безопасный режим"), заявили в Полицейском управлении Блумфилд-Тауншип.

О погибших и пострадавших пока ничего не сообщается.

WEST BLOOMFIELD, Mich. (AP) — Police respond to a report of an active shooter at a synagogue in Michigan where smoke is billowing from the building. pic.twitter.com/lXPXc16uoI — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 12, 2026

