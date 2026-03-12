#Референдум-2026
Мир

Стрелок в синагоге: в США вводят экстренные меры безопасности

стрелок на машине въехал в здание синагоги в США и открыл огонь, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 23:21 Фото: wikipedia
В американском штате Мичиган мужчина протаранил на автомобиле здание синагоги Храм Израиля, где также находится школа, и открыл огонь, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в федеральных правоохранительных органах.

"Нам известно об инциденте, связанном с безопасностью, в Храм Израиля. На месте работают правоохранительные органы. Наши еврейские организации в настоящее время находятся в режиме превентивной изоляции. Мы просим членов общины пока держаться подальше от этого района", – говорится в сообщении Еврейской федерации Детройта.

Центр раннего развития при Храме Израиля – это учреждение, включающее детский сад, дошкольную группу и центр дневного ухода за детьми.

Из-за произошедшего школы Bloomfield Hills Schools были переведены в режим повышенной безопасности ("безопасный режим"), заявили в Полицейском управлении Блумфилд-Тауншип.

О погибших и пострадавших пока ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане заявили о предотвращении терактов. Провокацию планировали совершить в посольстве и синагоге, а также затронуть нефтепровод.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
