Мужчина поджег синагогу в Мельбурне с верующими внутри

Австралийская полиция предъявила обвинение мужчине в связи с предполагаемым поджогом синагоги в Мельбурне, в здании которой находились верующие. Это последний из серии инцидентов, направленных против еврейской общины страны, сообщает Zakon.kz.

По информации CBC, этот инцидент связан с конфликтом, происходящим между Израилем и Газой.

Пострадавших среди 20 человек, находившихся в синагоге East Melbourne, которые 4 июля вечером бежали от пожара, не было. Пожарные потушили пожар в столице штата Виктория.

С начала конфликта между Израилем и сектором Газа в октябре 2023 года в Австралии произошло несколько антисемитских инцидентов.

5 июля вечером детективы по борьбе с терроризмом арестовали 34-летнего жителя Сиднея, столицы соседнего Нового Южного Уэльса, предъявив ему обвинения в совершении ряда преступлений, включая причинение ущерба путем поджога.

"Мужчина предположительно вылил легковоспламеняющуюся жидкость на входную дверь здания и поджег ее, после чего скрылся с места преступления", – говорится в заявлении полиции.

Подозреваемый, личность которого власти отказались раскрыть, был заключен под стражу после слушания его дела в магистратском суде Мельбурна в воскресенье.

Ранее появилась информация, что до 50 увеличилось число погибших в результате наводнения в Техасе.