Атака на синагогу в США: стали известны новые подробности

Шериф округа Окленд Каунти Майк Бушар рассказал последние подробности об инциденте в синагоге Храм Израиля, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, подозреваемый прорвался на территорию синагоги, въехав на автомобиле через двери здания, после чего открыл стрельбу у поста охраны. По его словам, автомобиль загорелся. В транспортном средстве был обнаружен погибший человек, однако точная причина смерти пока не установлена.

"Все произошло так, как и должно было. Сотрудники охраны выполнили свою работу, а затем среагировали экстренные службы. Подозреваемый в нападении на синагогу мертв", – отметил Бушар.

В результате инцидента ни дети, ни сотрудники синагоги не пострадали. Шериф рассказал, что один из сотрудников службы безопасности был сбит автомобилем и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Между тем, саперы и кинологи с собаками, обученными обнаруживать взрывчатку, проверяют автомобиль. Машина до сих пор находится в коридоре синагоги.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган мужчина протаранил на автомобиле здание синагоги Храм Израиля, где также находится школа, и открыл огонь.