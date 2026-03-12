Атака на синагогу в США: стали известны новые подробности
По информации NBC News, подозреваемый прорвался на территорию синагоги, въехав на автомобиле через двери здания, после чего открыл стрельбу у поста охраны. По его словам, автомобиль загорелся. В транспортном средстве был обнаружен погибший человек, однако точная причина смерти пока не установлена.
"Все произошло так, как и должно было. Сотрудники охраны выполнили свою работу, а затем среагировали экстренные службы. Подозреваемый в нападении на синагогу мертв", – отметил Бушар.
В результате инцидента ни дети, ни сотрудники синагоги не пострадали. Шериф рассказал, что один из сотрудников службы безопасности был сбит автомобилем и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Между тем, саперы и кинологи с собаками, обученными обнаруживать взрывчатку, проверяют автомобиль. Машина до сих пор находится в коридоре синагоги.
🇺🇲 Bomb disposal teams are working at the scene, Carl Schurz Park is being evacuated, and the areas around Gracie Mansion are closed off.pic.twitter.com/91QMFt7j2h— Argonaut (@FapeFop90614) March 10, 2026
Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган мужчина протаранил на автомобиле здание синагоги Храм Израиля, где также находится школа, и открыл огонь.