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Законодательство РК

Стали известны подробности крупного пожара в Костанае

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 20:17 Фото: пресс-служба МЧС РК
4 июня пожар разгорелся на складе в Костанае. Спасатели рассказали подробности инцидента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, пожар ликвидирован на площади 850 кв. м.

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 20:17

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводов", – говорится в сообщении.
пожар, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 20:17

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся на складе макулатуры в Костанае.

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