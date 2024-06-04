Стали известны подробности крупного пожара в Костанае
Фото: пресс-служба МЧС РК
4 июня пожар разгорелся на складе в Костанае. Спасатели рассказали подробности инцидента, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, пожар ликвидирован на площади 850 кв. м.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводов", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что пожар разгорелся на складе макулатуры в Костанае.
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