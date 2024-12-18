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События

Несчастный случай в Алматинском метро: стали известны новые подробности

Подземка , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 14:00 Фото: Zakon.kz
10 декабря 2024 года в Алматинском метрополитене произошел несчастный случай, унесший жизнь слабовидящего пассажира. Подробности инцидента Zakon.kz рассказали в администрации метрополитена.

Алматинский метрополитен предоставил редакции видеозапись, которая позволила их специалистам восстановить хронологию событий по минутам.

"Слабовидящий пассажир ввел в заблуждение дежурного по вестибюлю, устно сказав, что он передвигается с сопровождением, и отказался от помощи сотрудника службы метро. Как позже выяснилось, это были случайные попутчики, которые помогли ему спуститься до перрона-платформы. Более того, изучив предыдущие записи, было обнаружено, что данный пассажир довольно часто пользовался услугами метро и всегда приходил с сопровождающим. Почему в этот день он был один, остается непонятным", – отметили в администрации метрополитена.

Подробная расшифровка видео с пояснениями сотрудников метрополитена:

  • 0:10-0:51: Пассажир был сопровожден случайным попутчиком до турникета. Сотрудник метрополитена показывает им проход с оплатой карточкой "Онай".
  • 1:01: Пассажир проходит через турникет и на обращение сотрудника отказывается от вызова дежурного.
  • 1:15: К пассажиру подходит сначала одна девушка для сопровождения, затем вторая. Обе девушки поддерживают его и ведут до эскалатора.
  • 1:31: Девушки сопровождают его до платформы.
  • 1:33: Обе девушки отвлекаются на своего знакомого и оставляют пассажира одного на перроне.
  • 2:08: Пассажир начинает складывать трость-поводырь, которая ранее помогала ему получать тактильную информацию.
  • 3:02: Пассажир надевает наушники.
  • 3:38: Пассажир не реагирует на крики свидетелей, звуки закрытия дверей и свисток дежурного. В этот момент происходит трагедия.

В администрации также заявили, что после инцидента руководство ужесточило правила перевозки граждан с ограниченными возможностями. Так, запрещен проход без сопровождения сотрудника метро даже при наличии сопровождающих.

"Мы призываем пассажиров быть внимательными к собственной безопасности", – сказали в метрополитене.

И добавили: на сегодняшний день все станции метро оборудованы тактильной навигацией, включая:

  • Напольные направляющие полосы для движения с помощью трости.
  • Информационные стенды со шрифтом Брайля, показывающие маршруты по метрополитену.

Администрация метрополитена выразила глубокие соболезнования семье погибшего и подчеркнула, что оказывает им поддержку.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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