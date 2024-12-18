Несчастный случай в Алматинском метро: стали известны новые подробности

10 декабря 2024 года в Алматинском метрополитене произошел несчастный случай, унесший жизнь слабовидящего пассажира. Подробности инцидента Zakon.kz рассказали в администрации метрополитена.

Алматинский метрополитен предоставил редакции видеозапись, которая позволила их специалистам восстановить хронологию событий по минутам.

"Слабовидящий пассажир ввел в заблуждение дежурного по вестибюлю, устно сказав, что он передвигается с сопровождением, и отказался от помощи сотрудника службы метро. Как позже выяснилось, это были случайные попутчики, которые помогли ему спуститься до перрона-платформы. Более того, изучив предыдущие записи, было обнаружено, что данный пассажир довольно часто пользовался услугами метро и всегда приходил с сопровождающим. Почему в этот день он был один, остается непонятным", – отметили в администрации метрополитена.

Подробная расшифровка видео с пояснениями сотрудников метрополитена:

0:10-0:51: Пассажир был сопровожден случайным попутчиком до турникета. Сотрудник метрополитена показывает им проход с оплатой карточкой "Онай".

1:01: Пассажир проходит через турникет и на обращение сотрудника отказывается от вызова дежурного.

1:15: К пассажиру подходит сначала одна девушка для сопровождения, затем вторая. Обе девушки поддерживают его и ведут до эскалатора.

1:31: Девушки сопровождают его до платформы.

1:33: Обе девушки отвлекаются на своего знакомого и оставляют пассажира одного на перроне.

2:08: Пассажир начинает складывать трость-поводырь, которая ранее помогала ему получать тактильную информацию.

3:02: Пассажир надевает наушники.

3:38: Пассажир не реагирует на крики свидетелей, звуки закрытия дверей и свисток дежурного. В этот момент происходит трагедия.

В администрации также заявили, что после инцидента руководство ужесточило правила перевозки граждан с ограниченными возможностями. Так, запрещен проход без сопровождения сотрудника метро даже при наличии сопровождающих.

"Мы призываем пассажиров быть внимательными к собственной безопасности", – сказали в метрополитене.

И добавили: на сегодняшний день все станции метро оборудованы тактильной навигацией, включая:

Напольные направляющие полосы для движения с помощью трости.

Информационные стенды со шрифтом Брайля, показывающие маршруты по метрополитену.