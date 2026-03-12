#Референдум-2026
Мир

Насильно брили и выбили зубы: американка 25 лет держала дома рабыню

американка 25 лет издевалась над молодой женщиной, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 00:37 Фото: freepik
56-летняя Аманда Уиксон предстала перед судом за то, что 25 лет издевалась над 40-летней пострадавшей, заставляя ее насильно работать "домашней рабыней" и жить в ужасающих условиях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, пострадавшая переехала к матери 10 детей в 1995 году и оставалась в жутком доме до 2021 года, пока ее не спасли.

Историю насилия в суде описали как "диккенсовскую". Женщину регулярно избивали, били ручкой метлы и даже выбили ей зубы. Ей заливали в горло жидкость для мытья посуды, плескали на лицо отбеливатель, а голову неоднократно насильно брили.

"На протяжении 25 лет я жила в страхе, под контролем и в постоянных издевательствах. Со мной обращались так, будто моя жизнь, моя свобода и мой голос ничего не значат. Хотя моя обидчица признана виновной, травма и кошмары остаются со мной каждый день", – рассказала пострадавшая, имя которой не раскрывается.

Как уточняется, женщину кормили остатками пищи, не давали покидать дом, а мыться она была вынуждена только тайно по ночам.

Когда пострадавшую забирали из данной семьи, дом был переполнен и находился в антисанитарном состоянии: стены покрывала плесень, штукатурка осыпалась, а во дворе скапливался мусор. Индекс массы тела женщины был почти на уровне недостаточного веса. На ее губах и лице были шрамы, а на ступнях и лодыжках – большие мозоли от того, что она постоянно на четвереньках мыла полы.

Уиксон признали виновной в незаконном лишении свободы, двух эпизодах принуждения к труду и четырех случаях причинения вреда здоровью. Суд приговорил ее к 13 годам лишения свободы.

Вынося приговор, судья Иэн Лори отметил, что Уиксон находится в "постоянном отрицании" последствий своих действий для жертвы.

"Вы должны понести наказание за серию преступлений, продолжавшихся 20 лет. Вы жестоко и на протяжении многих лет держали эту женщину в плену. Это незаконное лишение свободы продолжалось с ее позднего подросткового возраста до начала сороковых лет. Травма этого многолетнего рабства остается с ней до сих пор. Это не был единичный случай – преступления совершались систематически на протяжении многих лет", – сказал судья.

В данное время бывшая пленница живет в другой семье и учится в колледже.

Ранее сообщалось, что мужчина ударил сестру ножом за посещение салона красоты.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
