30 лет тайного двоеженства: в Сингапуре вынесли приговор любвеобильному мужчине

67-летний житель Сингапура Теонг Мина 30 лет скрывал вторую семью от первой жены. Когда факт раскрылся и мужчина предстал перед судом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Channel NewsAsia, подсудимый женился на своей школьной любви в 1980 году, затем стал отцом двоих детей. А через 15 лет тайно вступил в брак в малайзийском Сараваке с другой женщиной, знавшей о его статусе, и обзавелся еще двумя детьми.

Согласно данным издания, первая жена узнала правду только в 2025 году в ходе расследования, начатого в отношении Мина Управлением иммиграции и пограничного контроля (ICA). Женщина была шокирована известием и теперь намерена расторгнуть брак.

Отмечается, что мужчина раскаялся в суде и пообещал, что после выхода на свободу станет самым лучшим семьянином.

"Я обещаю соблюдать закон и быть лучшим отцом, дедушкой и членом семьи. Я хочу провести остаток своих лет, подавая своим детям и внукам достойный пример скромности, честности и ответственности", – заявил Мин в своем последнем слове.

В итоге суд приговорил сингапурца к одному году и пяти месяцам тюрьмы.

