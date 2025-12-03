#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
503.89
587.54
6.48
Мир

30 лет тайного двоеженства: в Сингапуре вынесли приговор любвеобильному мужчине

в Сингапуре мужчину осудили за двоеженство , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 23:56 Фото: pixabay
67-летний житель Сингапура Теонг Мина 30 лет скрывал вторую семью от первой жены. Когда факт раскрылся и мужчина предстал перед судом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Channel NewsAsia, подсудимый женился на своей школьной любви в 1980 году, затем стал отцом двоих детей. А через 15 лет тайно вступил в брак в малайзийском Сараваке с другой женщиной, знавшей о его статусе, и обзавелся еще двумя детьми.

Согласно данным издания, первая жена узнала правду только в 2025 году в ходе расследования, начатого в отношении Мина Управлением иммиграции и пограничного контроля (ICA). Женщина была шокирована известием и теперь намерена расторгнуть брак.

Отмечается, что мужчина раскаялся в суде и пообещал, что после выхода на свободу станет самым лучшим семьянином.

"Я обещаю соблюдать закон и быть лучшим отцом, дедушкой и членом семьи. Я хочу провести остаток своих лет, подавая своим детям и внукам достойный пример скромности, честности и ответственности", – заявил Мин в своем последнем слове.

В итоге суд приговорил сингапурца к одному году и пяти месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Баян Алагузова предложила ввести многомужество.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
77-летний Михаил Шуфутинский тайно женился на девушке младше его почти на 30 лет
20:07, 03 марта 2025
77-летний Михаил Шуфутинский тайно женился на девушке младше его почти на 30 лет
В Семее вынесли приговор мужчине, переехавшему на машине свою подругу
15:47, 16 июля 2024
В Семее вынесли приговор мужчине, переехавшему на машине свою подругу
Аферистку задержали спустя 13 лет в Экибастузе
10:27, 03 ноября 2023
Аферистку задержали спустя 13 лет в Экибастузе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: