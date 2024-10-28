Американка погибла на аэродроме во время обычной фотосессии
Фото: Instagram/picture_panda
В США 37-летняя Аманда Галлахер во время фотосессии попала под работающий пропеллер самолета, сообщает Zakon.kz.
По информации Sky News, американка фотографировала парашютистов на аэродроме в Канзасе. В какой-то момент она случайно прислонилась к работающему пропеллеру самолета. Одежду женщины намотало на винт, в результате чего она получила тяжелые травмы.
Медики приехали на место практически сразу, но спасти пострадавшую не смогли.
Представитель аэродрома выразил соболезнования родным и друзьям женщины, подтвердив, что идет официальное расследование обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось, что турист погиб, пытаясь сделать оригинальную фотографию в Индонезии.
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