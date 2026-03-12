Сугробы на песке: пустыню Сахару замело снегом

В алжирском городе Айн-Сефра температура опустилась ниже нуля, создав идеальные условия для снегопада. Таким образом, в Сахаре выпал снег, и знаменитые оранжевые песчаные дюны побелели, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, это седьмой случай выпадения снега в этом районе за последние 40 лет.

До 2016 года последний раз снег в Айн-Сефре выпадал в 1979 году, но за последнее десятилетие это явление стало происходить чаще.

Этот город, известный как "Ворота в пустыню", расположен на северной окраине Сахары, недалеко от Атласских гор, что создает идеальные условия для этого явления.

Однако, несмотря на то, что погода радует жителей, ожидается, что снег растает так же быстро, как и выпал.

