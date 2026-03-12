Весна приходит с бурей: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

В 13 областях Казахстана на 13 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, на юге, в предгорных, горных районах области временами порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидается туман, на дорогах гололедица. В Конаеве ночью ожидается туман. В горах Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ожидается временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15 м/с.

Ночью и утром на севере, юге области Улытау ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На западе, севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, на северо-востоке области порывы 15-18 м/с. В Актобе временами ожидается туман.

Ночью на западе, севере области Абай ожидаются снег, метель, днем на западе, севере области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее ночью ожидаются снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, ночью и утром порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидаются снег, метель. Ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются ночью небольшой снег, низовая метель, днем на севере, юге, востоке области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель. Гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, на севере, востоке области временами порывы 23-28 м/с, днем на востоке области 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются небольшой снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, днем на севере, востоке, юге области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, днем небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13-го, на Казахстан обрушится непогода.