Мир

Работу аэропорта Берлина приостановили из-за НЛО

НЛО, парковка, летающая тарелка, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 04:59 Фото: pixabay
В небе над аэропортом Берлин-Бранденбург в Германии заметили НЛО. По этой причине работу воздушной гавани приостановили, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя немецкого аэропорта. По имеющейся информации, неизвестный летающий объект заметили в районе авиагавани вечером.

В связи с этим аэропорт остановил работу более чем на полчаса. Приостановка была проведена в рамках стандартных процедур безопасности.

Сейчас полиция проверяет информацию и устанавливает, действительно ли в небе над аэропортом находился какой-либо летательный объект. По данным издания, отмена рейсов не ожидается, однако пассажиры могут столкнуться с задержками вылетов.

Ранее стало известно, сколько казахстанцев эвакуировали из Ирана и Израиля.

Аксинья Титова
