Аэропорт Актау временно приостановил работу

Администрация аэропорта Актау выступила с важной информацией. Так, согласно их заявлению – воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов, сообщает Zakon.kz.

Обращение к пассажирам размещено 27 февраля 2025 года.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и техническим обслуживанием, взлетно-посадочная полоса в аэропорту Актау временно закрыта на период с 12.00 до 17.00 местного времени 27 февраля 2025 года". Пресс-служба аэропорта Актау

По последним данным, из 11 запланированных рейсов 4 рейса задерживаются.

"Просим всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и следить за обновлениями. Информация будет предоставляться по мере обновления", – добавили специалисты.

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Стоит отметить, что непогода на западе Казахстана разыгралась с 21 февраля. Однако местные жители радуются непривычной для местности погоде.

"Конец этой зимы стал особенным для актауцев", – отмечает блогер Азамат Сарсенбаев.

Ранее синоптики рассказывали, что в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 27 февраля объявлено штормовое предупреждение.