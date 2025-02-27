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Общество

Аэропорт Актау временно приостановил работу

Аэропорт Актау временно приостановил работу, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 13:53 Фото: Instagram/aktau_airport_official
Администрация аэропорта Актау выступила с важной информацией. Так, согласно их заявлению – воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов, сообщает Zakon.kz.

Обращение к пассажирам размещено 27 февраля 2025 года.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и техническим обслуживанием, взлетно-посадочная полоса в аэропорту Актау временно закрыта на период с 12.00 до 17.00 местного времени 27 февраля 2025 года".Пресс-служба аэропорта Актау

По последним данным, из 11 запланированных рейсов 4 рейса задерживаются.

"Просим всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и следить за обновлениями. Информация будет предоставляться по мере обновления", – добавили специалисты.

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Стоит отметить, что непогода на западе Казахстана разыгралась с 21 февраля. Однако местные жители радуются непривычной для местности погоде.

"Конец этой зимы стал особенным для актауцев", – отмечает блогер Азамат Сарсенбаев.

Ранее синоптики рассказывали, что в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 27 февраля объявлено штормовое предупреждение.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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