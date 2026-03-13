Спутники запечатлели силу американского удара по иранскому ядерному объекту

Новые спутниковые снимки демонстрируют, что объект "Талеган-2" на территории иранского военного комплекса Парчин подвергся удару, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, на изображениях заметны три крупные точки попадания, расположенные почти в идеальную линию на крыше укрепленного сооружения.

Характер повреждений позволяет аналитикам предположить, что по объекту могли применить сверхтяжелые противобункерные бомбы GBU‑57/B Massive Ordnance Penetrator.

Бомба GBU-57/B, известная как MOP (Massive Ordnance Penetrator), весит около 13,6 тонны и предназначена для уничтожения глубоко расположенных и сильно укрепленных объектов.

Сейчас единственный самолет, способный применять ее в боевых условиях, – стратегический бомбардировщик B‑2 Spirit.

По данным спутников, объект "Талеган-2" залили новым слоем бетона к середине января 2026 года, затем сверху его засыпали землей, это было за несколько недель до начала совместных операций США и Израиля 28 февраля 2026 года.

Такие меры выглядели как попытка экстренно усилить защиту объекта. Иран также укреплял и другие ключевые объекты по всей стране, однако "Талеган-2" был защищен сильнее, чем большинство из них.

Этот объект часто связывают с предполагаемой деятельностью, связанной с разработкой ядерного оружия. По оценкам экспертов, там могли производиться взрывчатые вещества, используемые в конструкции ядерных боеголовок. Иран официально отрицает любые работы по созданию ядерного оружия.

Ранее мы писали о том, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала волну широкомасштабных ударов по объектам инфраструктуры Тегерана.