США нанесут удары по иранским объектам в Ираке и Сирии

Пентагон составил список целей, по которым США нанесут ответный удар в качестве возмездия за нападение на американскую военную базу в Иордании. Среди них есть объекты, связанные с властями Ирана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CBS News со ссылкой на источники среди высших американских чиновников, военные США одобрили план ответных ударов по целям в Ираке и Сирии. Таким образом Вашингтон отреагирует на атаку беспилотников на американскую базу в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих.

По данным CBS News, среди целей, которые планирует обстрелять американская армия, будут объекты, связанные с иранским режимом. Все они расположены за пределами Ирана.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции в Пентагоне, заявил, что США "не потерпит атак на американских военнослужащих". Он отметил, что на Ближнем Востоке сложилась опасная ситуация, связанная с конфликтом между ХАМАС и Израилем, а также постоянными атаками на торговые суда со стороны йеменских хуситов.

"Мы продолжим работать над тем, чтобы не допустить более масштабного конфликта в регионе, но примем все необходимые меры для защиты Соединенных Штатов, наших интересов и нашего народа. Мы ответим, когда захотим, где захотим и как захотим". Ллойд Остин

США намерены тщательно спланировать время нанесения ударов, чтобы обеспечить максимальную видимость и предотвратить случайные жертвы среди гражданских лиц.

С момента атаки дронов на базу США в Иордании новых нападений на американских военнослужащих на Ближнем Востоке не было. Ответственная за атаку группировка боевиков "Катаиб Хезболла" объявила, что прекратила все действия против военных армии США в регионе. Иран, который американская сторона обвиняет в пособничестве боевикам, отрицает свою причастность к инциденту.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты отомстят за атаку на свою базу в Иордании и гибель американских граждан. Американские власти после нескольких дней промедления официально объявили, что за нападением стоит группа боевиков, которую поддерживает Иран.

